24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1707:4413:1616:1118:3819:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. اعتقال مغني عاش الشعب (5.00)

  2. بعد العيش 30 سنة بين الموتى .. أسرة بفاس تنشد الخروج من القبور (5.00)

  3. الفلسطينيون يطالبون الحكومة البريطانية بالاعتذار عن "وعد بلفور " (5.00)

  4. تصفية حسابات إجرامية توقف 10 أشخاص بالعيون (5.00)

  5. زواج القاصر (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الأحرار بجبال الأطلس

الأحرار بجبال الأطلس

السبت 02 نونبر 2019 - 20:05

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - كاتب السبت 02 نونبر 2019 - 20:30
يجب التحرك لتغيير الوضع بسرعة ومساعدة الناس.
يجب تمكين الشباب من عربات يدوية لبيع الملابس والاحذية وقطع الغيار والعطور والاواني وغيرها من الأنشطة التجارية.
في امريكا تقدم الوجبات السريعة على عربات متنقلة في الشارع وهذا امر عادي.
في ابريطانيا يسكن الشباب في حاويات الشحن الضخمة.
يجب نقل التجربة للمغرب وتمكين الشباب من السكن في ضواحي المدن في حاويات الشحن الضخمة لتكوين اسرة وانشاء بيت يكون ملاذا مؤقتا الى ان تتحسن الاوضاع.
يجب توفير وسيلة نقل اقتصادية من الضواحي الى وسط المدينة لتسهيل عيش الشباب مؤقتا حتى تتطور حياتهم.
يجب فعل اي شيء لتحسين العيش وعدم ترك الاوضاع تسوء.
لو استطيع لاسعدت الناس جميعا وافرحتهم وقضيت حوائجهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
2 - حموشي السبت 02 نونبر 2019 - 20:49
حزب التجمع أول من دعا الى الاسراع في ايجاد حلول لاحتواء الأزمة بطريقة ديمقراطية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
3 - سىازي السبت 02 نونبر 2019 - 20:50
مواكبة الشأن العام و التفاعل مع الضقايا المطروحة في الساحة السياسية معيار الحضور القوي و المستمر داخل الساحة و حزب الاحرار اصبح قريبا جدا من نبض الشارع و هموم المواطنين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - سلاوي السبت 02 نونبر 2019 - 20:50
التجمع يؤكد فعلا أنه مدرسة تعطي الدروس في طرق الإشتغال التي تصب في مصلحة البلد في الدرجة الأولى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - حمدان السبت 02 نونبر 2019 - 20:50
هذا هو الحزب الوحيد الذي أصبح يشتغل على مدار الساعة ويجتهد في إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل المغاربة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - رولا السبت 02 نونبر 2019 - 20:51
استراتيجية محكمة تقدم وصفات واقعية لما يعانيه المغاربة، و يتعايشون معه بإستمرار. و بالتالي فما يلزم هو العمل و المعقول لتنزيلها على ارض الواقع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - زولا السبت 02 نونبر 2019 - 20:51
لا يوجد حزب في المغرب يعرف دينامية منقطعة النظير كما يعرفها حزب التجمع، نحن نستبشر خيرا بهذا الحزب الذي لا يكل ولا يمل من العمل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - الرولا السبت 02 نونبر 2019 - 20:52
لا يوجد حزب في المغرب يعرف دينامية منقطعة النظير كما يعرفها حزب التجمع، نحن نستبشر خيرا بهذا الحزب الذي لا يكل ولا يمل من العمل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.