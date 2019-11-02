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كُتّاب وآراء
الأحرار بجبال الأطلس
السبت 02 نونبر 2019 - 20:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - كاتب السبت 02 نونبر 2019 - 20:30
يجب التحرك لتغيير الوضع بسرعة ومساعدة الناس.
يجب تمكين الشباب من عربات يدوية لبيع الملابس والاحذية وقطع الغيار والعطور والاواني وغيرها من الأنشطة التجارية.
في امريكا تقدم الوجبات السريعة على عربات متنقلة في الشارع وهذا امر عادي.
في ابريطانيا يسكن الشباب في حاويات الشحن الضخمة.
يجب نقل التجربة للمغرب وتمكين الشباب من السكن في ضواحي المدن في حاويات الشحن الضخمة لتكوين اسرة وانشاء بيت يكون ملاذا مؤقتا الى ان تتحسن الاوضاع.
يجب توفير وسيلة نقل اقتصادية من الضواحي الى وسط المدينة لتسهيل عيش الشباب مؤقتا حتى تتطور حياتهم.
يجب فعل اي شيء لتحسين العيش وعدم ترك الاوضاع تسوء.
لو استطيع لاسعدت الناس جميعا وافرحتهم وقضيت حوائجهم
يجب تمكين الشباب من عربات يدوية لبيع الملابس والاحذية وقطع الغيار والعطور والاواني وغيرها من الأنشطة التجارية.
في امريكا تقدم الوجبات السريعة على عربات متنقلة في الشارع وهذا امر عادي.
في ابريطانيا يسكن الشباب في حاويات الشحن الضخمة.
يجب نقل التجربة للمغرب وتمكين الشباب من السكن في ضواحي المدن في حاويات الشحن الضخمة لتكوين اسرة وانشاء بيت يكون ملاذا مؤقتا الى ان تتحسن الاوضاع.
يجب توفير وسيلة نقل اقتصادية من الضواحي الى وسط المدينة لتسهيل عيش الشباب مؤقتا حتى تتطور حياتهم.
يجب فعل اي شيء لتحسين العيش وعدم ترك الاوضاع تسوء.
لو استطيع لاسعدت الناس جميعا وافرحتهم وقضيت حوائجهم
2 - حموشي السبت 02 نونبر 2019 - 20:49
حزب التجمع أول من دعا الى الاسراع في ايجاد حلول لاحتواء الأزمة بطريقة ديمقراطية
3 - سىازي السبت 02 نونبر 2019 - 20:50
مواكبة الشأن العام و التفاعل مع الضقايا المطروحة في الساحة السياسية معيار الحضور القوي و المستمر داخل الساحة و حزب الاحرار اصبح قريبا جدا من نبض الشارع و هموم المواطنين.
4 - سلاوي السبت 02 نونبر 2019 - 20:50
التجمع يؤكد فعلا أنه مدرسة تعطي الدروس في طرق الإشتغال التي تصب في مصلحة البلد في الدرجة الأولى
5 - حمدان السبت 02 نونبر 2019 - 20:50
هذا هو الحزب الوحيد الذي أصبح يشتغل على مدار الساعة ويجتهد في إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل المغاربة
6 - رولا السبت 02 نونبر 2019 - 20:51
استراتيجية محكمة تقدم وصفات واقعية لما يعانيه المغاربة، و يتعايشون معه بإستمرار. و بالتالي فما يلزم هو العمل و المعقول لتنزيلها على ارض الواقع
7 - زولا السبت 02 نونبر 2019 - 20:51
لا يوجد حزب في المغرب يعرف دينامية منقطعة النظير كما يعرفها حزب التجمع، نحن نستبشر خيرا بهذا الحزب الذي لا يكل ولا يمل من العمل
8 - الرولا السبت 02 نونبر 2019 - 20:52
لا يوجد حزب في المغرب يعرف دينامية منقطعة النظير كما يعرفها حزب التجمع، نحن نستبشر خيرا بهذا الحزب الذي لا يكل ولا يمل من العمل
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