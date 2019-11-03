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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | حميش وإصلاح التعليم

حميش وإصلاح التعليم

الأحد 03 نونبر 2019 - 10:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - أستاذ الأحد 03 نونبر 2019 - 10:59
لازال تعليمنا في مرحلة الكم... وبعد تعميم التعليم الأولي ينبغي تقريب المحتوى الدراسي من المعمول به في الخصوصي خاصة الفرنسية . لأنه لا يعقل أن يتعلم الطفل الفرنسية لسنتين في التعليم الأولي ولا يقرأ الحروف في الأول الإبتدائي.
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2 - SAID M الأحد 03 نونبر 2019 - 11:26
منذالثمانينات تم برمجة تدمير التعليم ونحن نسمع بإصلاح التعليم وكثرة برامج إصلاحه دون جدوى بل التعمق والتفنن في تدميره مع هدر مال الشعب بذريعة الإصلاح مثل المخططات الاستعجالية وتغيير المقاربات البيداغوجية والتجادبات بين (عرب/فرنس )وسنبقى على هذا الحال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نجحنا في نشر الأمية و موازين واتشرميل ولم نتمكن من إصلاح منظومة تربوية تعليمية صحيحة.
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3 - معلم /بوكماخ الأحد 03 نونبر 2019 - 11:34
إصلاح التعليم رهين من الدرجة الأولى بالقضاء على فكرة التعليم الخصوصي والعودة إلى التعليم العمومي مع العودة إلى مقاربة بيداغوجية و برامج تعليمية خاضعة للفلسفة اجتماعية وثقافية و اقتصادية مغربية مائة في المائة. يسهر عليها فاعلون مغاربة كل حسب اختصاصاته وسنرى النور نور العلم.
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