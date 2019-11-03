24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
03/11/2019
الأيام القادمة
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:18
|07:45
|13:16
|16:11
|18:37
|19:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- القادري: "موسيقى المتوسط" تعود إلى المسلمين الأوائل بالأندلس
- الإعاقة و"ظلم الأقارب" يؤزمان صحّة شاب بوزان
- محمد إيحاتارن ينقذ مدرب أيندهوفن من ورطة كبيرة
- عراق في بيت ياسين
- محطة طنجة الجديدة
الفلسطينيون يطالبون الحكومة البريطانية بالاعتذار عن "وعد بلفور " (5.00)
ماذا تحقق بسيدي إفني بعد مرور 10 سنوات على "السبت الأسود"؟ (5.00)
بركة: "الاستقلال" هو البديل القادم .. واحتجاجات الجوار مؤشر تنبيه (3.00)
- مهنة "عاملات الجنس" في المغرب .. "عسل الزبناء" و"علقم النساء" - (53)
- إسلاميون ينشدون إرجاع "دواعش مغاربة" بسجون سوريا والعراق - (52)
- مشاورات تبحث إعفاء عبيابة من "لسان الحكومة" - (51)
- مجهولون ينبشون قبر رضيعة ويشوهون جثتها بفاس - (50)
- أخنوش: "الله الوطن الملك" شعار المغاربة.. وسنصلح أحوال الشعب - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حميش وإصلاح التعليم
الأحد 03 نونبر 2019 - 10:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - أستاذ الأحد 03 نونبر 2019 - 10:59
لازال تعليمنا في مرحلة الكم... وبعد تعميم التعليم الأولي ينبغي تقريب المحتوى الدراسي من المعمول به في الخصوصي خاصة الفرنسية . لأنه لا يعقل أن يتعلم الطفل الفرنسية لسنتين في التعليم الأولي ولا يقرأ الحروف في الأول الإبتدائي.
2 - SAID M الأحد 03 نونبر 2019 - 11:26
منذالثمانينات تم برمجة تدمير التعليم ونحن نسمع بإصلاح التعليم وكثرة برامج إصلاحه دون جدوى بل التعمق والتفنن في تدميره مع هدر مال الشعب بذريعة الإصلاح مثل المخططات الاستعجالية وتغيير المقاربات البيداغوجية والتجادبات بين (عرب/فرنس )وسنبقى على هذا الحال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نجحنا في نشر الأمية و موازين واتشرميل ولم نتمكن من إصلاح منظومة تربوية تعليمية صحيحة.
3 - معلم /بوكماخ الأحد 03 نونبر 2019 - 11:34
إصلاح التعليم رهين من الدرجة الأولى بالقضاء على فكرة التعليم الخصوصي والعودة إلى التعليم العمومي مع العودة إلى مقاربة بيداغوجية و برامج تعليمية خاضعة للفلسفة اجتماعية وثقافية و اقتصادية مغربية مائة في المائة. يسهر عليها فاعلون مغاربة كل حسب اختصاصاته وسنرى النور نور العلم.
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3