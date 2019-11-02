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كُتّاب وآراء
مائة يوم مائة مدينة
السبت 02 نونبر 2019 - 22:14
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
2 - ابو طارق السبت 02 نونبر 2019 - 23:08
حملة انتخابية قبل الأوان. بوسائل لوجستيكية وبشرية للدولة.
3 - مستمع السبت 02 نونبر 2019 - 23:16
100 يوم للاستماع. سبحان الله السيد عندو مفاتيح الباب و لازال يستمع . المهم اسمع امليح . واش لمغاربة من ادكى شعوب العالم فكيف يمكن استغفالهم و الله الى عيب او عار اعليكم
4 - خليلوفيتش السبت 02 نونبر 2019 - 23:20
وكشفت مصادر من عين المكان أن اللقاء الذي يدخل في مبادرة “100 يوم..100 مدينة” التي أطلقها الحزب، عرف إعداد 150 خروفا مشويا لإطعام الحاضرين.حللوا و ناقشوا.
5 - غزلان السبت 02 نونبر 2019 - 23:26
مواكبة الشأن العام و التفاعل مع الضقايا المطروحة في الساحة السياسية معيار الحضور القوي و المستمر داخل الساحة و حزب الاحرار اصبح قريبا جدا من نبض الشارع و هموم المواطنين.
6 - سليمان السبت 02 نونبر 2019 - 23:28
حزب الحمامة اليوم يؤكد للجميع أنه قادم وبقوة، سيكون هو البديل الحقيقي لخدمة الوطن
7 - المنصوروي السبت 02 نونبر 2019 - 23:29
حقيقة فكرة رائعة عندما بزاف ديال الأبعاد و ممكن تحقق التواصل مع الناس
8 - المختار السوسي السبت 02 نونبر 2019 - 23:29
كما اسلفنا سابقا ...
التعليم ثم التعليم ثم التعليم .. للامازيغية ...
لابد للمفكرين الامازيغ.. انشاء ’Think tank’.. خزان الفكر .، امازيغي .. دوره دراسة ووضع خطط تعليمية .. للتعليم..
وهذا ..يجب ان يتكون من اساتذة جامعيين .. دكاترة .. رجال التعليم.. مدراء .. مفكرين ..خبراء الاحصاء .. بيداغوجييين.. الخ الخ
وعلى الامازيغ اتباع استراتجية في السنوات المقبلة و هي: "الترجمة"..
وهي ببساطة "ترجمة كل ما ييتحرك على الارض"..ههه من مناهج الجغرافيا و التاريخ و الرياضيات و الاقتصاد و جميبع العلوم..
ثانيا.. تمزيغ جهة سوس درعة بالكامل ...
-فضاءها العمومي..
-الادارات..
~البلديات و غيرها....
-المدارس
-المهم في هذا كله ... هو ترجمة المناهج ... التعليم ...
التعليم هو عصب نشر الامازيغية بالمغرب و المحافظة عليها .. و يجب ترجمة المناهج من قبل خبراء ... و الاستفادة من تجارب الدول الاخرى ...
التعليم ثم التعليم ثم التعليم .. للامازيغية ...
لابد للمفكرين الامازيغ.. انشاء ’Think tank’.. خزان الفكر .، امازيغي .. دوره دراسة ووضع خطط تعليمية .. للتعليم..
وهذا ..يجب ان يتكون من اساتذة جامعيين .. دكاترة .. رجال التعليم.. مدراء .. مفكرين ..خبراء الاحصاء .. بيداغوجييين.. الخ الخ
وعلى الامازيغ اتباع استراتجية في السنوات المقبلة و هي: "الترجمة"..
وهي ببساطة "ترجمة كل ما ييتحرك على الارض"..ههه من مناهج الجغرافيا و التاريخ و الرياضيات و الاقتصاد و جميبع العلوم..
ثانيا.. تمزيغ جهة سوس درعة بالكامل ...
-فضاءها العمومي..
-الادارات..
~البلديات و غيرها....
-المدارس
-المهم في هذا كله ... هو ترجمة المناهج ... التعليم ...
التعليم هو عصب نشر الامازيغية بالمغرب و المحافظة عليها .. و يجب ترجمة المناهج من قبل خبراء ... و الاستفادة من تجارب الدول الاخرى ...
9 - مواطن السبت 02 نونبر 2019 - 23:38
حملة انتخابية سابقة لاوانها،هذا ما هي عليه!كان يجب ان تفعل هذا بعد الانتخابات و ليس قبلها!بدون تغيير جذري يحدث ما يحدث عادة و لحد الان لا تغيير جذري في المغرب!الحكومة التي لم تسخن مكانها بعد بدأت تتصدع! و لا تغيير قادم في أي شئ! اذا كنت تريد التغيير حقا اسي اخنوش فابدأ بالمواد البترولية و لكن هذا غير ممكن لانك بذلك ستعمل ضد مصلحتك!مضى الزمن الذي كان فيه رجال السياسة فقرء يصارعون الاغنياء لاجل مصلحة الوطن!اما اليوم فاصبح الاغنياء انفسهم هم من يمارسون السياسة! فلم يبق احد ليدافع عن مصلحة الوطن!هم يريدون ان يربحوا في كل شئ لذلك انخفضت الخدمات الاجتماعية الى حد كبير لان رجل السياسة هذا تاجر اصلا يبغي الربح و لا تهمه مصلحة الوطن او الفئات الهشة او الحقوق الاساسية من تعليم و صحة و بنية تحتية!الشعب يدفع الضرائب ثم بعد ذلك يدفع مقابل كل شئ تقريبا في خدمات هي اصلا من حقه "مجانا" كفى من الضحك على الدقون
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