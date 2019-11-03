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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | هزيمة الجيش أمام الجديدة

هزيمة الجيش أمام الجديدة

الأحد 03 نونبر 2019 - 19:08

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - xxxxxxx الأحد 03 نونبر 2019 - 20:39
غريب تصريحات بعض المدربين كتكلم على الجمهور او كيقول سيطرنا على المقابلة او خاسر بثلاثة تقول علاش الخسرتي او تحمّل المسؤولية الهزيمة
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