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كُتّاب وآراء
هزيمة الجيش أمام الجديدة
الأحد 03 نونبر 2019 - 19:08
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - xxxxxxx الأحد 03 نونبر 2019 - 20:39
غريب تصريحات بعض المدربين كتكلم على الجمهور او كيقول سيطرنا على المقابلة او خاسر بثلاثة تقول علاش الخسرتي او تحمّل المسؤولية الهزيمة
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