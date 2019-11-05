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كُتّاب وآراء
مغربي يتألق في نجوم العلوم
الاثنين 04 نونبر 2019 - 23:20
يمكنكم التصويت على الدكتور يوسف العزوزي بالنقر هنا أو عبر الرابط أسفله:
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
1 - البيضاوي الحالم بغذ افضل الاثنين 04 نونبر 2019 - 17:23
الله معاك خويا يوسف كذاك الله يوفقك في المشروع ديالك وكذلك جميع شباب المغرب الذي له حلم سواء في العلوم او اي ميدان مدام النية حب عمل الخير اتجاه البلد المغرب واتجاه الإنسانية .
2 - Mohamed El Alaoui الاثنين 04 نونبر 2019 - 17:34
لا أقول سوى تبارك ومشاءالله عليك سواء فزت باللقب أم لا
هؤلاء هم المغاربة وليس الطبقة الحاكمة التي باعت البلد بجوج فرانك
هؤلاء هم المغاربة وليس الطبقة الحاكمة التي باعت البلد بجوج فرانك
3 - امزابية الاثنين 04 نونبر 2019 - 17:35
ولمن سنصوت اذا لم سنصوت لك، حفظك الله و رعاك و أكثر من امثالك، انت فخرنا، المزيد من التقدم و الازدهار و النجاح، لكن هل يا ترى ما هي ردة فعل مسؤولينا، هل سيلقى هذا الشاب التقدير و الدعم الذين يستحقهما؟؟؟؟؟؟؟؟
4 - جمال الاثنين 04 نونبر 2019 - 18:51
وفقك الله اخي يوسف واتمنى لك الفوز ان شاء الله .
5 - عربة الاثنين 04 نونبر 2019 - 18:52
هناك شباب مسلم لهم طاقة علمية في الإبتكار لكنهم لا يجدون من يدعهم فعقولنا متساوية مع غيرنا لكن المحيط الذي يعيش فيه الإنسان هو المساعد الوحيد لخلق إبتكارات في مجال المادة.
7 - صادق الاثنين 04 نونبر 2019 - 20:40
هؤلاء هم الشباب المغربي الحقيقيين اعانهم الله ووفقكم. وليس أولئك. هذا وادي وهذا رجاوي. والخوا الخاوي .
وفقك الله وسدد خطاك. ورحم الله من ربك وعلمك ووجهك للصواب.
وفقك الله وسدد خطاك. ورحم الله من ربك وعلمك ووجهك للصواب.
8 - Amal gassa bernichi الاثنين 04 نونبر 2019 - 21:11
Bismilah mashallah Qu'Allah te bénisse et te facilite ta réussite inshellah et aller de l'avant
Ont te souhaitent plein de réussite bi idni llah. ❤️
Ont te souhaitent plein de réussite bi idni llah. ❤️
9 - marocain الاثنين 04 نونبر 2019 - 22:19
je te dis bon courage et bonne continuation ,je partage ton lien à toutes mes connaissances ,bonne chance
10 - said faddoul الاثنين 04 نونبر 2019 - 22:47
الله معك اتمنى من الله ان ينصرك ان شاء الله ستفوز
11 - ولد الحاج الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 00:03
الله يعاونك ولكن التقييم الحقيقي فبحال هاد البرامج كيكون من طرف الخبراء ماشي التصويت ديال العوام وخصوصا انت تطلب من المغاربة التصويت لصالحك
12 - maamri الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 00:08
ما شاء الله
vous avez marqué la science d'une empreinte indilibile et vos idées sont de prime à bord un franc succès .
سبحان الله اذا اعطى ادهش وقد تاءتيك النعمة لانك تمنيتها لغيرك.
حفظك الله ايها البطل.
vous avez marqué la science d'une empreinte indilibile et vos idées sont de prime à bord un franc succès .
سبحان الله اذا اعطى ادهش وقد تاءتيك النعمة لانك تمنيتها لغيرك.
حفظك الله ايها البطل.
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