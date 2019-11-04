24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
04/11/2019
الأيام القادمة
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:19
|07:46
|13:16
|16:10
|18:36
|19:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- "اللباطة" يقاومون اندثار حرفة تحويل فراء الذبائح إلى سجادات بفاس
- المغاري .. "صياد نيازك" يطارد فلتات السماء ويرسم الطريق للعلماء
- احتجاج عمال النظافة بسلا
- ترحيل أحمجيق إلى تيلفت والزفزافي يمكث في فاس
- الجهوية المتقدمة ومشروع قانون المالية
التعادل ينهي مباراة أولمبيك أسفي والترجي في كأس محمد السادس (5.00)
- تسريب صوتي يدفع مديرية السجون إلى معاقبة الزفزافي بـ"الكاشو" - (54)
- العودة إلى الحرب .. هكذا تبيع البوليساريو الوهم لساكنة المخيمات - (45)
- مجهولون يستهدفون سيارات بالأحجار في "أوطوروت" - (43)
- البصري: هل يتحول الاحتجاج ضد التطبيع مع إسرائيل إلى جريمة؟ - (39)
- مصدر أمني: مزاعم "تعذيب" ناصر الزفزافي لا أساس لها من الصحة - (38)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
احتجاج عمال النظافة بسلا
الاثنين 04 نونبر 2019 - 15:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - سعيد الاثنين 04 نونبر 2019 - 17:30
جايب عمال من مدن أخرى يخدمو في مدينتنا. صافي غادي ندير سلا بالفيزا. راه أي مغربي عندو الحق يشتغل في جميع المدن المغربية. الأفارقة الذين لهم إقامة في المغرب عندهم الحق يشتغلوا في أي مدينة من مدن المغرب. نوض الله يجيبك على خير.
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1