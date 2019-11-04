24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
04/11/2019
الأيام القادمة
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:19
|07:46
|13:16
|16:10
|18:36
|19:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- "اللباطة" يقاومون اندثار حرفة تحويل فراء الذبائح إلى سجادات بفاس
- المغاري .. "صياد نيازك" يطارد فلتات السماء ويرسم الطريق للعلماء
- احتجاج عمال النظافة بسلا
- ترحيل أحمجيق إلى تيلفت والزفزافي يمكث في فاس
- الجهوية المتقدمة ومشروع قانون المالية
التعادل ينهي مباراة أولمبيك أسفي والترجي في كأس محمد السادس (5.00)
- تسريب صوتي يدفع مديرية السجون إلى معاقبة الزفزافي بـ"الكاشو" - (54)
- العودة إلى الحرب .. هكذا تبيع البوليساريو الوهم لساكنة المخيمات - (46)
- أخنوش يدافع عن دور مكتب "أونسا": "طاحت الصومعة علقوا الحجام" - (43)
- مجهولون يستهدفون سيارات بالأحجار في "أوطوروت" - (43)
- مصدر أمني: مزاعم "تعذيب" ناصر الزفزافي لا أساس لها من الصحة - (41)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اتفاقية تعاون مع ساوتومي
الاثنين 04 نونبر 2019 - 17:50