24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
05/11/2019
الأيام القادمة
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:20
|07:47
|13:16
|16:09
|18:35
|19:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- "اللباطة" يقاومون اندثار حرفة تحويل فراء الذبائح إلى سجادات بفاس
- المغاري .. "صياد نيازك" يطارد فلتات السماء ويرسم الطريق للعلماء
- عامل إقليم العرائش يتفقد "أوراشا سوسيو- اقتصادية"
- احتجاج عمال النظافة بسلا
- ترحيل أحمجيق إلى تيلفت والزفزافي يمكث في فاس
- أخنوش يدافع عن دور مكتب "أونسا": "طاحت الصومعة علقوا الحجام" - (60)
- تسريب صوتي يدفع مديرية السجون إلى معاقبة الزفزافي بـ"الكاشو" - (57)
- مصدر أمني: مزاعم "تعذيب" ناصر الزفزافي لا أساس لها من الصحة - (47)
- العودة إلى الحرب .. هكذا تبيع البوليساريو الوهم لساكنة المخيمات - (46)
- البصري: هل يتحول الاحتجاج ضد التطبيع مع إسرائيل إلى جريمة؟ - (40)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
انهيار منزل بطنجة
الاثنين 04 نونبر 2019 - 22:46
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - Anas fes الاثنين 04 نونبر 2019 - 23:45
يجب أن تقوم الدولة بوقفة معقولة من أجل إصدار قانون يتعلق بالبنايات القديمة .الإصلاح أو بيع . و يجب كدالك النظر في قانو الملكية المشتركة البعض لايؤدي واجبات السانديك و هناك عمارات لا تتوفر على السانديك. الصيانة درورية
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1