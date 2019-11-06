24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
06/11/2019
الأيام القادمة
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:21
|07:48
|13:16
|16:09
|18:35
|19:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- كتاب جديد يقترح استراتيجية تفكيك العدل بالتراث العربي الإسلامي
- تغطية العاملين المنزليين
- سلطات تنغير تستبق موسم الشتاء بتدابير ميدانية
- حملات تمشيطية توقف عشرات الأشخاص بكلميم
- السحر بين الوهم والحقيقة
آيت الطالب يلجأ إلى "التعاقد" لتجاوز خصاص الأطباء والممرضين (5.00)
الشاب المغربي لحسن أوالحاج يبهر الرُوس وينال لقب "العقل الخارق" (5.00)
- الشاب المغربي لحسن أوالحاج يبهر الرُوس وينال لقب "العقل الخارق" - (89)
- الرميد يردّ على بلافريج حول رفع ميزانية الموارد البشرية للقصر الملكي - (42)
- العثماني يُخصص 135 مليوناً لتأمين سفريات المسؤولين بالطائرات - (42)
- والدة ناصر الزفزافي: تعبنا من الصراخ داخل الوطن - (41)
- "المناصفة" .. حلم نسائي بعيد المنال يصطدم بهيمنة "النزعة الذكورية" - (37)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
السحر بين الوهم والحقيقة
الأربعاء 06 نونبر 2019 - 09:29