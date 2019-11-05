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كُتّاب وآراء
بالوعات "ليديك" في البيضاء
الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 18:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - المصطفاوي الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 19:42
هذه العاصمة المسماة إقتصادية، فما بالنا بشبه المدن غير الإقتصادية، كارثة عظمى!!!!
2 - samlali الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 19:43
العام اللي جا و حنا كنعانيو نفس المشاكيل، العام كامل و هو ما يحفرو و حتى حاجة ما كتبان ، الحاصول هاد شي غادي في الخسران ليوم على خوه
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