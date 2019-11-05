24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2007:4713:1616:0918:3519:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. إغلاق "سامير" يتيح لإسبانيا ابتلاع نصف سوق المحروقات المغربي (5.00)

  2. آيت الطالب يلجأ إلى "التعاقد" لتجاوز خصاص الأطباء والممرضين (5.00)

  3. الوحدة والتنوع الثقافي في ذكرى خطاب أجدير (5.00)

  4. تلاميذ يواصلون اكتشاف "كنوز الإسلام بإفريقيا" (5.00)

  5. الشاب المغربي لحسن أوالحاج يبهر الرُوس وينال لقب "العقل الخارق" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | هدم براريك بسيدي موسى

هدم براريك بسيدي موسى

الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 21:30

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - امين الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 22:29
ياك منين كايجيبو ليكم موازين في الصيف كيعجبكم الحال أو كاتنشطوا. هاهوما في الشتا جابو ليكم الطراكس. إيوا نشطوا حتى دابا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.