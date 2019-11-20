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كُتّاب وآراء
قصص من المسيرة الخضراء
الأربعاء 06 نونبر 2019 - 20:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - amaghrabi الأربعاء 06 نونبر 2019 - 20:44
صراحة بدون لف ولا دوران ولا نفاق ما في قلبي ينطق به لساني,المسيرة الخضراء هي عبقرية حسنية ان كان فعلا هو من فكر فيها وابتكرها ولم يستمدها من مستشار او احد اخر,واعتقد انها ابداع حسني صرف لان المغفور له عودنا في حياته بافكار ارتجالية تلقائية رائعة وخصوصا سرعته في الإجابة بدكاء حاد متميز امام كل من يريد ان يحرجه او ان يورطه في قضية ما,وكان رحمه الله باجوبته يشنف السمع ويريح القلوب ويقنع العقول الحرة التي تتبنى الموضوعية.كيف يعقل ان يفكر بشر في ارسال أولاده الى الصحراء المستعمرة من طرف قوة استعمارية قوية ولا يخاف ردة فعلها الخطيرة,ولكن ما رأيناه مباشرة هو المفاوضات السلمية والاتفاق مع المستعمر على استرجاع هذه البقعة الطاهرة منامتنا المغربية العريقة.رحمك الله يا مبدع المسيرة فحقا علينا كمغاربة ان نحتفل كل سنة بهذه الذكرى العظيمة التي نجحت بكل المقايين ورجعت الينا ارضنا دون ان تسيل أي نقة دم من شعبنا ,والحمد لله لقد سجلها تاريخنا بقلم النور والاشراق وتبقى خالدة عند اجيالنا القادمة ان شاء الله
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