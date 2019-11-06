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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | إعادة مغربيات داعش

إعادة مغربيات داعش

الأربعاء 06 نونبر 2019 - 13:20

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1 - أغشثول الأربعاء 06 نونبر 2019 - 15:08
رجوعهم مسألة عادية، ولكن يجب امتحان توبتهم ورجوعهم عن فكرهم الإرهابي المتطرف، وذلك بفضح العصابات التي نظمت أو سهلت سفرهم إلى هناك للضرب على أيديها.
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