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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | غضب أطر تعليمية

غضب أطر تعليمية

الخميس 07 نونبر 2019 - 19:20

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - متتبع الخميس 07 نونبر 2019 - 19:39
لو الأطر التعليمية تحتج باش لقرايا تكون بالغة المغربية، هاذيك الساعة نقولو أنهم يدافعون على الصالح العام. احتجاجهم فقط من أجل بطونهم وبطون أبنائهم
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2 - ملاحظ الخميس 07 نونبر 2019 - 19:44
سلام.ان أفضل حل لاشكالية الترقية لجميع الموظفين هو قيام هاته الحكومة وخاصة وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة بالتفضل بإعطاء الأسبقية لترقية الموظفين المسجلين في لوائح الترقي منذسنة2015 بدون اشتراط الحصيص المالي لأن مسألة المناصب المالية من مسؤولية الإدارة. مع إعطاء الأولوية للمتقاعدين الذين يبلغ عددهم بضعة عشرات بوزارة التجهيز والمالية (درجة متصرف من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى بوزارة التجهيز )وكذا باقي الوزارات علما أن الحكومات السابقة قامت بعملية الترقية الاستثنائية.
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3 - تحية اكبار الخميس 07 نونبر 2019 - 20:03
هؤلاء هم الأساتذة الحقيقيون اعطوا وتفانوا واحبونا وضربونا لهم منا كل التحايى والتقدير .نقبل أياديكم أيها الاشاوس .
للاسف المتعقدون المتقاعسون (الاساسيدا) يطالبون بالادماج ذوي المستوى الضعيف لا يملكون إلا تخراج العينين لذلك نطالب من الوزارة ردعهم بالاقتطاعات.
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4 - هشام ل الخميس 07 نونبر 2019 - 20:07
أساتذة الابتدائي والاعدادي يعانون الحيف فرغم توفرهم على شهادة الاجازة فإنهم مقصيون من الاستفادة من خارج السلم اسوة بزملائهم أساتذة التأهيلي . شكرا هسبريس
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