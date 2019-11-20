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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الحكومة وخطاب المسيرة

الحكومة وخطاب المسيرة

الخميس 07 نونبر 2019 - 19:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Anas fes الخميس 07 نونبر 2019 - 19:54
سوف ننتضر 20 سنة أخرى لإنجاز القطار مراكش و اكدير لكي ينتعش الجنوب و ينتعش الشمال و الوقت يمر و نحن نبقى دائما في الإنتظار . و لا كن المهم يبقى دائما في الأحلام لا أمن لا مستشفيات لا جامعات لا شيء و البقية تعرفونها
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