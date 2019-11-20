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كُتّاب وآراء
مكانة الزوجين
الخميس 07 نونبر 2019 - 18:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - عزة الخميس 07 نونبر 2019 - 22:00
على الزوج أن يبدل كل ما في وسعه لإرضاء زوجته ومحبته لها وأن يقول كلمة أحبك مرة مرة حتى تشتشعر بوجودها وكينونتها ومحبته لها وبهذا ستزيد حبها له وتحافظ على شرفها وعلاقتها معه وكذالك على المرأة أن تعبر لزوجها بكلمة أحبك وأن تبدل كل ما في وسعها لإرضائه حتى تدوم هذه العلاقة الزوجية وأن يذكر بعضهم بعضا بكلام الله سبحانه وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يفوزا بالدارين أي الدنيا والآخرة.
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