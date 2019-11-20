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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ترويج المخدرات أمام المدارس

ترويج المخدرات أمام المدارس

الجمعة 08 نونبر 2019 - 12:58

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - المصطفى بهلول صاحب روئية الجمعة 08 نونبر 2019 - 13:51
اول شيئ يجب تربية الأبناء بأشراف من الولدين
اضافة الى الحكومة أن تتذخل بحراسة شديدة العقوبة
لي أصحاب سليسيون أمور لا تبشير بالخير والقادم أسوء
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2 - Salé Ahmed الجمعة 08 نونبر 2019 - 14:14
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ذلك راجع لغياب حضور رجال الأمن أمام أبواب الإعداديات والثانويات ، لكونهم مشغولين بمراقبة مخالفات المرور(علامة قف أو الضوء الاحمر) ، لأن مشاكل التلاميذ لا تجني أي ربح .
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3 - الفيلالي الجمعة 08 نونبر 2019 - 14:23
كما قال احد المستجوبين المقاربة الأمنية غير كافية للحد من الظاهرة وفي رايي المتواضع ان كل من ضبط يتاجر في المخدرات كيفما كان نوعها ادا ضبط وادخل السجن اما ام تكون مصاحبة للاعمال الشاقة كما كان سابقا يعدم ادا القي عليه القبض بنفس التهمة حينها تكون نتيجة اللهم اعدام بضعة اشخاص او القضاء على شباب المستقبل
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4 - Rabat Med الجمعة 08 نونبر 2019 - 14:23
السلام ، مراقبة الأبناء من طرف الاب أو الأم أصبح ضروريا،مع الذهاب إلى المؤسسة عند ساعة خروج التلاميذ
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