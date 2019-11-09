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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | إيفانكا بمعهد مهن الطيران

إيفانكا بمعهد مهن الطيران

السبت 09 نونبر 2019 - 00:56

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1 - تحية للمرأة المغربية الحرة السبت 09 نونبر 2019 - 01:33
شرفوننا يابنات وطني بموهبتكم وتفوقكم علميا وصناعيا،كما فعلتموها طبيا وهندسيا ورياضيا وغيرها.
السيدة إفانكا ترامب مرحبابك في طننا وبين نسائنا اللواتي فرحنا بك كمرأة مقدة ودكية وأم لتلاتتة أطفال ،وربما رسالة كدلك لمن تضن أن الأوروبيات لايتزوجنا في سن مبكر أو مناسب ضننا منهم أنهم يحبون الحرية والعزوبة رغمة توفر كل شروطهم.
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