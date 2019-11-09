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كُتّاب وآراء
إيفانكا بمعهد مهن الطيران
السبت 09 نونبر 2019 - 00:56
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - تحية للمرأة المغربية الحرة السبت 09 نونبر 2019 - 01:33
شرفوننا يابنات وطني بموهبتكم وتفوقكم علميا وصناعيا،كما فعلتموها طبيا وهندسيا ورياضيا وغيرها.
السيدة إفانكا ترامب مرحبابك في طننا وبين نسائنا اللواتي فرحنا بك كمرأة مقدة ودكية وأم لتلاتتة أطفال ،وربما رسالة كدلك لمن تضن أن الأوروبيات لايتزوجنا في سن مبكر أو مناسب ضننا منهم أنهم يحبون الحرية والعزوبة رغمة توفر كل شروطهم.
السيدة إفانكا ترامب مرحبابك في طننا وبين نسائنا اللواتي فرحنا بك كمرأة مقدة ودكية وأم لتلاتتة أطفال ،وربما رسالة كدلك لمن تضن أن الأوروبيات لايتزوجنا في سن مبكر أو مناسب ضننا منهم أنهم يحبون الحرية والعزوبة رغمة توفر كل شروطهم.
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