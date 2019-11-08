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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | قصة قبلة إيفانكا ترامب

قصة قبلة إيفانكا ترامب

الجمعة 08 نونبر 2019 - 21:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - Redouane الجمعة 08 نونبر 2019 - 21:48
نحن شعب قوتنا في بساطتنا وحبنا للناس مهما كان اصلهم.
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40
2 - عبدو الجمعة 08 نونبر 2019 - 21:50
العلم نور والجهل عار
بعض الناس ديما مشوهين ومدلولين وتايحشمونا مع الأجانب بعقدة النقص
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-30
3 - abdotin الجمعة 08 نونبر 2019 - 21:54
أمريكا لن تمنح دولاراتها من أجل سواد عيوننا فهناك اشياء تطبخ وراء الستار فربما قد أكون مخطئا
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9
4 - mmm1962 الجمعة 08 نونبر 2019 - 21:55
il faut supprimer ce baiser sur les main c est un déshonneur et un geste de soumission
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-14
5 - يوسف يعقوب الجمعة 08 نونبر 2019 - 21:55
البوسة تعبير عن الاعتراف بالجميل
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23
6 - mohamed الجمعة 08 نونبر 2019 - 21:57
المراة التي قبلت يد نجلة الرءيس الامريكي رات انها ستقوم باصلاح ما لم يتم اصلاحه من قبل مسؤولينا .و راكوم فهمتو .
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44
7 - ماجد واويزغت الجمعة 08 نونبر 2019 - 21:58
أنا متفق مع صاحب التعليق رقم 2
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-23
8 - mohamed الجمعة 08 نونبر 2019 - 22:00
لو كنت مكان تلك المراة لقبلت رجليها ليس خضوعا او تذللا لا.بل هو شرف لانها قامت بما لم يقوموا به مسؤولينا الذين ننتخبهم و بمجرد صعودهم الى السلطة يتوارون عن الانظار .
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30
9 - Mounir الجمعة 08 نونبر 2019 - 22:00
انسانة فرحت بمجيئ بنت الرئيس الامريكي , اما تقبيل اليد فهي عادة لديهم كما قالت. وباش تجي عندك ابنت رئيس المريكان لدوار راه فعلا حلم وخصوصا الدوار عايش فالعصور الغابرة .

تحية للمواطنة المغربية وتحية لابنة الرئيس الامريكي
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44
10 - نبيل الجمعة 08 نونبر 2019 - 22:01
تبارك الله عليك.. ببساطة نعم الاخلاق ولو مع قلة حيلة اليد.
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25
11 - البهجة الجمعة 08 نونبر 2019 - 22:02
من يتابع الفيديو من اوله سيجد ان ما قامت به السيدة شيئ عادي لان ابنة اترامب قامت بعناقها بطريقة رائعة وكان رد هده الاخيرة عفويا نتمنى ان نركز على ما ينفع وان لا ننضر إلى الجزء الفارغ من الكأس
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20
12 - yaaaaaaaaadris الجمعة 08 نونبر 2019 - 22:03
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عندما نستسلم للقهر فإنتظر الأسوء
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-8
13 - med الجمعة 08 نونبر 2019 - 22:05
لاحول ولا قوة إلا بالله.عندما كانت شعوب الأرض تحارب الأمية والجهل أين كنا نحن .امة إقرأ لايراد لها أن تقرأ .
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-3
14 - amaghrabi الجمعة 08 نونبر 2019 - 22:08
أولا شكرا هسبريس على هذا الشرح المبين لتلك القبلة اليدوية التي كانت بريئة من امرأة ذكية قروية بريئة لم تنوي الا الترحاب والترحيب واكرام الضيف الذي له وزن عالمي وقيمة عليا لان ابنة ترامب تستحق لان تكرم وان يحتفل بها وان تدخل الى قلوب المغاربة وخاصة انها التقت بالمجتمع القروي الذي يعيش عيش البساطة ويبني العلاقات العاطفية مع المجتمع الأقرب ببساطة ليس فيها كثير من النفاق والمصلحة الخيالية,القروي بطبيعته يفرح ولو دعوته الى شرب الشاي والشاي فقط.هذه المرأة التي وصفت نفسها بالذكاء فهي فعلا ذكية رغم انها تعترف بانها امية لا تعرف الكتابة والقراءة.فاتمنى من اخواني المغاربة المعلقين ان يميزوا بين المجتمع المغربي البسيط والذي يتعامل مع الضيوف بطريقة خاصة تصل الى تقبيل اليد والرأس وبين السماسرة الانتهازيين المصلحيين أصحاب البطون الكبيرة التي لا تملأ ابدا فتراهم يركعون ويسجدون نفاقا وكذبا للحصول على المصالح المادية الكبرى.فانا اقبل بدوري راس ويد ابنة ترامب التي زارت مغربنا المهمش في اغلب الأحيان من اجل مبادرة تنفع بها النساء القرويات ونقطة النهاية
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9
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