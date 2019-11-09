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كُتّاب وآراء
عائلة تعيش وسط الغابة
السبت 09 نونبر 2019 - 15:52
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
1 - الظلم السبت 09 نونبر 2019 - 16:03
أين أنت يا نبيل بن عبدالله و يا بنكيران، حادقين غير في لبلابلة
2 - Allal السبت 09 نونبر 2019 - 16:08
اللهم إن هذا منكر ٠قانون الغاب، القوي يأكل الضعيف٠ وهل صاحب "الفرمة" والسلطات التي ساندته لا حسيب ولا رقيب لها ؟!!!! أين هي دولة الحق والقانون؟ أم هي بلاد السيبة ؟ حسبنا الله ونعم الوكيل٠
3 - ضحايا مأذونيات السبت 09 نونبر 2019 - 16:13
إن لله وإنا إليه راجعون
بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبون الله غفلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم اليوم تشخص فيه الابصر صدق الله العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبون الله غفلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم اليوم تشخص فيه الابصر صدق الله العظيم
4 - كريم السبت 09 نونبر 2019 - 16:16
ها العار واش حنا وكلين الخلبع. فيناهيا التنمية. ان بانليا. الخبار فراسكوم
6 - mafhalouch السبت 09 نونبر 2019 - 16:19
ليس هناك مكان امن صحيا ونفسيا افضل من الغابة انتم لديكم جذور ماينقصكم هو منزل جميل وطاقة شمسية ومياه اما المال ليس له قيمة يومية بل قيمة شهرية على كل حال من يسعد هذه الاسرة ياترى قبل ان يزحف عليهم مافيا العقار
7 - كلمة حق السبت 09 نونبر 2019 - 16:25
فعلا هد الناس أنا كنعرفهم هد الغابة لهما سكنين فيها كنبشي كنمارس فيها الرياضة اوكانشوفهم مكرفسين بزاف.لكن مابليد حيلة. نتمنى من الجهات المختصة تشوف من حالهم. ونشكر هسبر يس على اهتمامها بقضايا المواطن
8 - كلمة حق السبت 09 نونبر 2019 - 16:29
فينكم الشلاهبية وفينكم أصحاب الدمقرطة والكرامة وحقوق الشعب وأين الثروة واللي بغاو ينظموا كأس العالم وموازين ماضين غير في التفاهات أما الشعب لهلا يكون به. ..بنات الناس ولا كيولدوا غير قدام المستشفيات مكتحشموش وجوهكم صحاح. .
9 - ayoub السبت 09 نونبر 2019 - 16:29
اس وقع المغرب يا عباد الله سي كيسكن في غابة شي في المقابر شى في لقوادس ما بقا غير السجن خذو جميع المغاربة ليه و نرتاحو
10 - حفار القبور السبت 09 نونبر 2019 - 16:37
الحكام في واد والشعب في واد آخر.
ومع ذالك يقوم المغرب المتخلف بشراء الأسلحة من الغرب والشرق بالمليارات وإقتناء قمرين إصطناعية كلف الشعب المغربي المظلوم 500 مليون دولار لكل واحد.
وفرقاطتين من هولندا وفرنســا بـ500 مليون أورو للقطعة الواحدة.
وهل هذا الشعب المنكوب يمكن أن تتجسس عليه الأمم الأخرى أو تهتم به؟؟.
المشكلة في الشعب المنبطح والمذلول الذي رضي بالذل والمهانة,كثير من الشعوب العربية والشعوب الحرة إنتفضت في وجه حكامهم المفسدين و اللصوص.
خير دليل على ذالك العراق ولبنــان والجزائر وتونس شمال السودان, ولا ننسى بـوـليفيــا والأرجنتين وشيلي.
ومع ذالك يقوم المغرب المتخلف بشراء الأسلحة من الغرب والشرق بالمليارات وإقتناء قمرين إصطناعية كلف الشعب المغربي المظلوم 500 مليون دولار لكل واحد.
وفرقاطتين من هولندا وفرنســا بـ500 مليون أورو للقطعة الواحدة.
وهل هذا الشعب المنكوب يمكن أن تتجسس عليه الأمم الأخرى أو تهتم به؟؟.
المشكلة في الشعب المنبطح والمذلول الذي رضي بالذل والمهانة,كثير من الشعوب العربية والشعوب الحرة إنتفضت في وجه حكامهم المفسدين و اللصوص.
خير دليل على ذالك العراق ولبنــان والجزائر وتونس شمال السودان, ولا ننسى بـوـليفيــا والأرجنتين وشيلي.
11 - oujdi السبت 09 نونبر 2019 - 16:44
أظن أن هذا الناس انتضروا هدا اليوم للتصوير للأدلاء لمشكلهم هناك إن رغم كبر السن
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