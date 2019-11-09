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كُتّاب وآراء
الولادة أمام المستشفيات
السبت 09 نونبر 2019 - 18:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - مغربي من الريف السبت 09 نونبر 2019 - 19:04
متى حدث مشكل في المستشفى الطبيب هو المسؤول وهذا غير صحيح لان الطبيب اذا دخل المريض من باب المستشفى وجب عليه ان يعالجه ولكن قبل ذلك هناك اجراءات اداربة اذن هناك الادارة التي لها مساطر الاستشفاء. اذن كفى من إلصاق التهم للطبيب الطبيب كالاستاذ والمعلم يدخل القسم لاعطاء الدرس اءا وجد السبورة والطباشير والتلاميذ سيدرس ويخرج بعد انتهاء مهمته كذلك الطبيب .اما ان السكانر لا يعمل وان السربر غير موجود وان الدواء غير موجود وان الموعد يطول فهذا مشكل الوزارة والادارة .
2 - رأي مغربي السبت 09 نونبر 2019 - 19:11
الولادة التي تمت خارج المستشفى بفاس كان سببها مسؤول في المستشفى ولمعاقبته أصدرت في حقه وزارة الصحة مذكرة عقاب بعزله عن المستشفى مع الحفاظ لراتبه وانتظار إحالته على المجلس التأديبي وكيف يعقل أن نسمي بهذا عقاب فهو في حد ذاته تشجيع للقيام بأخطاء أخرى ولهذا نطالب التدخل الفوري للدولة لوضع قوانين تخدم جميع المواطنين في المستشفيات واستقبالهم في أحسن الظروف كما هو الحال في البلدان الأوروبية.
3 - s.o.s أنقذونا السبت 09 نونبر 2019 - 19:11
إنها وصمة عار على جبين وزارة الصحة ونحن في القرن الواحد والعشرون. المفروض إقالة الطاقم الطبي المداوم بأكمله في هذه الحالة ليكون عبرة لكل من سولت له نفسه الاستهتار بصحة المواطن الضعيف. شخصيا كلما اضررت للذهاب لإحدى المستشفيات العمومية أتحسر للاوساخ والعفن اللذي يعم كل الأرجاء. للأسف اللجان المختصة لا تقوم بالأدوار المسندة إليها.
4 - عبد الحق السبت 09 نونبر 2019 - 19:12
لنا الأمل في شببابنا و شاباتنا ممكن نرى مغرب الغد معهم
جميع التدخلات أو الأراء من طرف الشباب مقنعة جدا و لهم وعي تام
المواطن الأخير الدي يقول يجب ... التقنين ! عن أي تقنين تتكلم يارجل
حالة ولادة مستعجلة أو........ عن أي تقنين
جميع التدخلات أو الأراء من طرف الشباب مقنعة جدا و لهم وعي تام
المواطن الأخير الدي يقول يجب ... التقنين ! عن أي تقنين تتكلم يارجل
حالة ولادة مستعجلة أو........ عن أي تقنين
5 - افران الاطلس المتوسط السبت 09 نونبر 2019 - 19:28
قال المتدخل الاول " خاص شويا ديال التوعية" وراه مشي التوعية لي تخص بل يخص الزيار الصرامة من طرف الدولة يعني المسؤولين في هذا القطاع . انتم اعطيتم امثلة في الدول المتقدمة كيف يتعاملوا مع المرضى او التطبيب . ونمشي بعيد من ذلك مثلا في الدول المتقدمة فقط يتلقوا مكالمة هاتفية لمساعدة شخص في حالة سكر في الشارع لايضيعون الوقت حتى يصلوا إلى مكان الحادث ويعتنون بهم على الفور في مركز صحي هذا فقط (سكران) وما بالكم بالمرضى او عند شخص في حالة حرجة (واك واك الحق)
Vous avez donné un exemple dans des pays développés sur la manière de traiter les patients il suffit juste de recevoir un coup de fil pour secourir une personne dans la rue en état déverse ils ne tarde pas a arriver sur les lieux est pris en charge immédiatement dans un centre de soins qu'on est il d'une personne en danger de mort ou très malade
Vous avez donné un exemple dans des pays développés sur la manière de traiter les patients il suffit juste de recevoir un coup de fil pour secourir une personne dans la rue en état déverse ils ne tarde pas a arriver sur les lieux est pris en charge immédiatement dans un centre de soins qu'on est il d'une personne en danger de mort ou très malade
6 - moha السبت 09 نونبر 2019 - 19:39
يجب على اعلى مسؤل في البلاد التدخل في اصلاح قطاع الصحة وجميع القطعات الاجتماعية وكفانا من العفو على المجرميين مانرده هو الحزم في الامور الحساسه حتى لانرى ما رأيناه في الدول الشقيقة
7 - علي السبت 09 نونبر 2019 - 19:45
على الدولة أن تهتم ببناء المستشفيات وتوظيف أطر كافية الأربعين مليون مغربي .لان طبيب واحد ل10000 نسمة هو السبب في نحن عليه
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