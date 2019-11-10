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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الزاوية الكركرية في المولد

الزاوية الكركرية في المولد

الأحد 10 نونبر 2019 - 13:29

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - حميد الأحد 10 نونبر 2019 - 14:40
يتوفر المغرب على حوالي40 زاوية هذه واحدة منها فليس هناك اي امل للتخلص منها نظرا لكثرتها والزاوية الكركرية نموذجا لذلك يقول هذا المريد اللباس تربية لنفس المريد والسند لايقتصر على الحديث فقط بل يشمل العمامة الحاصول حصلنا مع هذا الخوا الخاوي
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10
2 - ملاحظ الأحد 10 نونبر 2019 - 14:44
أنتم في واد والسنة النبوية في واد اخر. نسأل الله لكم الهداية والرجوع إلى السنة النبوية الصحيحة
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13
3 - ح و الأحد 10 نونبر 2019 - 14:51
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم والطامة الكبرى الذي يتحدث باسم هذه الزاوية في الربورتاج المسمى أمين غازي هو مدير مدرسة عمومية
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10
4 - Sifou الأحد 10 نونبر 2019 - 14:56
قال رسولنا الكريم لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. والسؤال الآن هل نبينا الكريم والتابعين من بعده كانو يمارسون دينهم بهذا الشكل وهل كانت هناك عدة طرق ؟؟؟. الإسلام واحد إسلام السلام وكف الأذى عن الناس اجمعين مسلمهم وغير مسلمهم ومساعدة الناس وإقامة الشعائر التي هي معروفة بلا تعقيد وبكل بساااطة.
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14
5 - الوسن الأحد 10 نونبر 2019 - 15:01
الكركرية اصلها من العامية التكركير واللباس المرقع لا يوحى إلى كلمة التوحيد بل إلى عقل مؤسسها وكيف حول شرط الولاية إلى تشبيه وتشيع .
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