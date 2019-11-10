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كُتّاب وآراء
الجنس بعد سن اليأس
الأحد 10 نونبر 2019 - 19:56
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - aghchtoul الأحد 10 نونبر 2019 - 20:56
مع هذا الضغوط الاجتماعية ومشاكل الحياة ومتطلباتها وانشغالات الناس بمواقع التواصل الاجتماعي أصبحنا رجالا ونساء ننتقل مباشرة من المراهقة إلى سن اليأس.
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