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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | رفيقي والمولد النبوي

رفيقي والمولد النبوي

الأحد 10 نونبر 2019 - 20:01

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - amaghrabi الأحد 10 نونبر 2019 - 20:54
مع احتراماتي للأستاذ المحترم رفيقي عبد الوهاب وكلامه على العموم جميل وجيد ولكن على حسب اعتقادي الشيئ الذي لا استطيع ان ازكيه الا وهو اعتقاد الطائفة الصوفية ان الموسم وان الفرحة وان الاحتفال هو عبادة بمعنى سيتقاضون اجرا على ذلك.وانا ما اراه وما اسمعه لا علاقة له لا بالتعاليم القرانية ولا بنشر محبة محمد ص رسول الإسلام .هناك أناشيد غالبا ما تتغنى على رموز الصوفية كالعلوي والشيخ عدة والبزيدي وحتى اشعار أبو مدين التلمساني هي اشعار عاطفية في اغلب الأحيان.واستشهدت بهؤلاء الذين ولدوا في الجزائر او استقروا في الجزائر كابي مدين لانهم هم من مددوا حبل الصوفية في القرن 19والقرن20ومازال تاثيرهم هو السائد بحيث جل الصوفيين المغاربة لهم ارتباط بالزاوية العلوية بمستغانم الجزائرية.فانا صراحة ما لا اقبله هو ربط الغناء والرقص بالعبادة اما الوهابيون فهم أعداء كل شيئ يعادون البشر والحجر والشجر وعقيدتهم هي التكفير والقصاء وسفك الدماء واشعال الحروب السياسية والدموية في العالم باسره.شكرا اخي عبد الوهابفانا معك واحبك في الله ومهتم بما تقول لانك صاحب تجربة ودخلت خبايا أعداء الفكر الظلامي وتعرفهم احسن مني
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2 - ولد الحاج الأحد 10 نونبر 2019 - 20:55
تبارك الله على ابو حفص قاهر الظلاميين واعداء الفرح والبهجة
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