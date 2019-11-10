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كُتّاب وآراء
الحضرة الصوفية الكركرية
الأحد 10 نونبر 2019 - 20:38
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - abdou الأحد 10 نونبر 2019 - 20:50
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته. ان تخليد دكرى المولد النبوي الشريف تكون باقتفاء أفعاله.و تتبعها بالصيام يوم ميلاده عليه السلام و اتباع سنته كما أمرنا الله عز وجل.اما هده الترهات فلا علاقة لها بالمولد النبوي الشريف.
2 - ملاحظ دقيق الأحد 10 نونبر 2019 - 20:54
أنا لست متدين ولكن فطرتي السليمة وشيء ما في داخلي يقول لي بأن طقوس هؤلاء وقس عليهم جميع الطقوس التعبدية لكل الزوايا الصوفية منافية للإسلام السمح الذي اراده الله تعالى لنا.لا يمكن لهؤلاء أن يقتدي بهم ضال بل سيطلب من الرحمان لهم الهداية.طقوس أقرب ما تكون للفرق الشيعية
3 - زوووااايا الأحد 10 نونبر 2019 - 20:55
يا أمة ضحكت من جهلها الأمم ،ما عساي أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل.
4 - Ahfir الأحد 10 نونبر 2019 - 20:58
ياالاهي ياالاهي وآلله لم أفهم شيئ. اين نحن والحضارة
5 - أستاذة وطنية الأحد 10 نونبر 2019 - 21:10
السلام عليكم أصبحنا نرى مجموعة من الطوائف التي تقسم ديننا الحنيف وتجعله معقدا هل منكم من يشرح لي الطائفة الكركرية
6 - رشداوي مدغري الأحد 10 نونبر 2019 - 21:18
أتسائل :
هل كان الصحابة او التابعون يقومون بهذا؟
هل كان الصحابة او التابعون يقومون بهذا؟
7 - الملاحظ الأحد 10 نونبر 2019 - 21:25
الزوايا أماكن يذكر فيها الله ويمدح فيها خير البرية. .. وكانت في الماضي قلاعا للإسلام. ...لكن اليوم بدأ العديد من الناس وخصوصا حاملوا الفكر الوهابي المتزمت ينتقدون الزوايا ، بل بعض الجهلة يبخسون دورها ويحطون من قيمتها. ...وهذا كله زور وبهتان. ..الزوايا تعلم مريديها حب الله ورسوله و تربي النفس على التقوى والتواضع والاخلاص في العمل وووو...
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