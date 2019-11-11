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كُتّاب وآراء
فرنسي يعتنق الإسلام
الاثنين 11 نونبر 2019 - 18:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - راصد الاثنين 11 نونبر 2019 - 19:56
لعقبى لينا حتى حنا نعتانقو الإسلام و نطبقه كما أمرنا الله و نخرجو من هاد الجاهلية.
2 - سمر الاثنين 11 نونبر 2019 - 20:00
منذ متى ينطق بالشهادة على هذه الطريقة؟ صراحة اول مرة اسمع بهذا
ارجو التوضيح من الاخوان وهل لهذا علاقة بالديانة السابقة للشخص الذي اسلم حذيثا؟
ارجو التوضيح من الاخوان وهل لهذا علاقة بالديانة السابقة للشخص الذي اسلم حذيثا؟
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