24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
11/11/2019
الأيام القادمة
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:25
|07:53
|13:16
|16:06
|18:31
|19:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- الرأي العام النقدي في الفضاء العمومي
- عدنان .. مهندس مغربي يصنعُ "درونات" حربية للجيش الروسي
- أبوزيد: البوليساريو لا تمثل الصحراويين .. والاتحاد يواصل السقوط الحر
- مريدو الزاوية الكركرية
- نقاش مع حسناء أبوزيد
محطة طنجة الجديدة تفتح أبوابها على إيقاع العشوائية والفوضى (5.00)
"26 ثانية من الموت" .. فيديو يفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي (5.00)
الاحتجاجات الشعبية تجبر الرئيس البوليفي على التنحي عن الحكم (5.00)
عدنان .. مهندس مغربي يصنعُ "درونات" حربية للجيش الروسي (4.50)
- مرشح جزائري: قضية الصحراء وفلسطين لا تقبل القسمة على اثنين - (172)
- "حمد الله" ينهي قصته مع المنتخب بإعلان اعتزال "اللعب الدولي" - (122)
- عدنان .. مهندس مغربي يصنعُ "درونات" حربية للجيش الروسي - (99)
- مؤشر دولي يضع المغرب برتبة متأخرة في سلّم "الإحساس بالأمان" - (91)
- سائقو سيارة الأجرة يطالبون السلطات بوقف تطبيقات "النقل السري" - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
هدم محطة طرقية بطنجة
الاثنين 11 نونبر 2019 - 17:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - مواطن مغربي مقهور الاثنين 11 نونبر 2019 - 17:49
حسبنا الله ونعم الوكيل الكل فى المغرب يشتكي والناس لي كانو بعاد على المحطة اشنو كانو يعملو اليوم لك وغدا عليك نتما الخير للجميع وليس لك وحدك
2 - مفيد الاثنين 11 نونبر 2019 - 17:56
أكبر مدار حضري بطنجة الملقب برياض تطوان تدخل إليه 7 طرق و تخرج منه مثلها ..هذه المحطة الطرقية كانت بمحاداة 2 طرق الأولى المؤدية إلى الكرنيش و الثانية المؤدية إلى محطة TGV ..الحافلات الآتية و الذاهبة و كذا المسافرين و الطاكسيات التي تأتي بهم و تذهب بهم تخنق هذا المدار ..هذا و رغم النفق الذي ربط بين طريقين لتسهيل المرور..نعم من الجهة الشمالية يعني جهة المحطة القديمة المشكل سيحل ..لكل تبقى جهة الجنوب المؤدية إلى الرباط هي المشكل الكبير لهذا المدار ..الذي بمحاداته محطتين للبنزين و 6 عمارات يجعلون الخروج من المدار صعب جدا بفعل ازدحام السيارات على ممر واحد..مما يؤدي إلى الإختناق و عدم الإنسياب..لا بد من التضحية من هذه الجهة كذلك ليسهل المرور بهذا المدار..
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2