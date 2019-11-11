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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | هدم محطة طرقية بطنجة

هدم محطة طرقية بطنجة

الاثنين 11 نونبر 2019 - 17:10

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1 - مواطن مغربي مقهور الاثنين 11 نونبر 2019 - 17:49
حسبنا الله ونعم الوكيل الكل فى المغرب يشتكي والناس لي كانو بعاد على المحطة اشنو كانو يعملو اليوم لك وغدا عليك نتما الخير للجميع وليس لك وحدك
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2 - مفيد الاثنين 11 نونبر 2019 - 17:56
أكبر مدار حضري بطنجة الملقب برياض تطوان تدخل إليه 7 طرق و تخرج منه مثلها ..هذه المحطة الطرقية كانت بمحاداة 2 طرق الأولى المؤدية إلى الكرنيش و الثانية المؤدية إلى محطة TGV ..الحافلات الآتية و الذاهبة و كذا المسافرين و الطاكسيات التي تأتي بهم و تذهب بهم تخنق هذا المدار ..هذا و رغم النفق الذي ربط بين طريقين لتسهيل المرور..نعم من الجهة الشمالية يعني جهة المحطة القديمة المشكل سيحل ..لكل تبقى جهة الجنوب المؤدية إلى الرباط هي المشكل الكبير لهذا المدار ..الذي بمحاداته محطتين للبنزين و 6 عمارات يجعلون الخروج من المدار صعب جدا بفعل ازدحام السيارات على ممر واحد..مما يؤدي إلى الإختناق و عدم الإنسياب..لا بد من التضحية من هذه الجهة كذلك ليسهل المرور بهذا المدار..
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