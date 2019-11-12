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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | غرق شاب ببين الويدان

غرق شاب ببين الويدان

الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 18:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 18:54
الله يصبركم و انا لله و إنا إليه راجعون
الغريق يموت شهيد .
مثل هذه السدود و الوديان يتعين على السلطات توفير فرق إنقاذ مؤهلة خاصة و أن المنطقة سياحية توجد بها فنادق مصنفة .
لكن مثل ما قالت الأم المحروقة على ابنها "المخزن سالينا الحلقة "
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2 - m1hzg الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 19:05
تعازينا لعائلة الفقيد..............
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3 - احمد الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 19:25
رحم الله الفقيد اللهم اجعله من الشهداء مايحيرني كثيرا هو عدم استعمال صدريات النجاة عند المغاربة لاادري لماذا وحتى البحارة لايستعملونها
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4 - hamid الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 19:26
كوني ابن المنطقة بين الويدان بحيرة هادءة من يعرف السباحة معندو حتى مشكل لكن من لم يعرف فلى داعي للولوج اليها لانها غارقة بزاف زيادة على هدا هدا قدر الله مكتاب ليه الموت هناك على اي رحمه الله والله اصبر اهله وانا لله وانا اليه راجعون اوصي الزوار ان لا يغامروا بحياتهم لو كانوا يعرفون السباحة لضاع احدهم
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5 - سعيد المغربي الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 19:32
كنت أنا وعائلتي في نفس اليوم في نفس المكان و ركبنا تلك القطع المائية فإذا بها دون أذنى شروط السلامة و خلال عودتنا وقع عطب في المحرك واضتررنا الإنظار حتى أتت مركبة أخرى لتجرنا .
هذا المنتجع ليست فيه أذنى شروط السلامة ويتحتم على السلطات أن تتحمل مسؤوليتها عوض الاستهتار بأرواح الناس الذين يؤدون ٢٠٠ درهم يا حسرة لتحريك السياحة الداخلية.
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