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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | غرق شاب ببين الويدان

غرق شاب ببين الويدان

الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 18:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 18:54
الله يصبركم و انا لله و إنا إليه راجعون
الغريق يموت شهيد .
مثل هذه السدود و الوديان يتعين على السلطات توفير فرق إنقاذ مؤهلة خاصة و أن المنطقة سياحية توجد بها فنادق مصنفة .
لكن مثل ما قالت الأم المحروقة على ابنها "المخزن سالينا الحلقة "
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3
2 - m1hzg الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 19:05
تعازينا لعائلة الفقيد..............
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