24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
13/11/2019
الأيام القادمة
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:26
|07:55
|13:17
|16:04
|18:29
|19:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- متعلمون في أحضان "السليسيون"
- الثقافة في طنجة بين التألق والأفول
- علاقات المغرب وإسبانيا على ضوء انتخابات الأحد
- ندوة بالقصر الكبير تناقش جديد السياسة الجنائية
- الناطق الرسمي
الجامعي: برمجيات ضدّ الإرهاب والجريمة تتجسّس على "الديمقراطيّين" (5.00)
سائق زعيم "شبكة تجنيس إسرائيليين" يكشف للمحكمة تفاصيل مثيرة (5.00)
العقوبات التقليدية تفشل في ردع السجناء ومواجهة ظاهرة "التشرميل" (5.00)
إعلامي مغربي يخيّر الرميد بين الدفاع عن الحريات أو الاستقالة (5.00)
- مسافرون عبر "لارام" يعيشون جحيم الاحتجاز والجوع بمطار البيضاء - (77)
- مراقب تذاكر يسحل "ذات إعاقة" .. و"طراموي" يعتذر - (57)
- نواب "البام" يقترحون تفعيل صندوق الزكاة وتسقيف اقتراض الدولة - (53)
- برلماني يعزو تكديس المغاربة للأموال في البيوت إلى "جشع الأبناك" - (48)
- العثماني يرفع سن اجتياز مباريات التدريس بـ"التعاقد" - (40)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مهرجان الطبخ البيروفي
الأربعاء 13 نونبر 2019 - 09:15