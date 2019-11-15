24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
15/11/2019
الأيام القادمة
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:28
|07:56
|13:17
|16:04
|18:28
|19:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- "مالية 2020" تحظى بمصادقة أغلبية مجلس النواب
- رصيف الصحافة: شبح "المينانجيت" يحوم فوق رؤوس أطفال المملكة
- الجزائر تكتسح زامبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا
- "مجموعة الفوسفاط" تطلق مرحلة جديدة من "المثمر"
- محامية إلى وزير سابق: تَذكّر "ثكلى بوعشرين" فوق "أريكة العار"
إلغاء حفلات موسيقى "الرّاب" يعيد جدل الرقابة الفنية إلى الواجهة (5.00)
"أسمات" و"توراجا" و"مرسي" .. شعوب مجهولة في عصر العولمة (5.00)
- الأمن يحقق مع "وسيط المنقبة" .. والقضاة يتبرؤون من "السماسرة" - (88)
- محامية إلى وزير سابق: تَذكّر "ثكلى بوعشرين" فوق "أريكة العار" - (85)
- تصنيف دولي: المغرب "تلميذ غير نجيب" في مجال مكافحة الرشوة - (54)
- إلغاء حفلات موسيقى "الرّاب" يعيد جدل الرقابة الفنية إلى الواجهة - (54)
- سلطات الدار البيضاء تشدد مراقبة المياه المعدنية بمحلات البقالة - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أمطار الخير تعم الرباط
الجمعة 15 نونبر 2019 - 18:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - مغربي الجمعة 15 نونبر 2019 - 19:03
اللهم لك الحمد و شكر بلا حدود يارب العالمين على امطار الخير و على كرمك و فضلك و النعاءمك التي لا تعد و لا تحصى علينا ..اللهم اسقينا الغيث و لا تجعلنا من القانطين يارب العالمين امين وحدك القادر على كل شيء يارب امين امين .
2 - الحمد لله الجمعة 15 نونبر 2019 - 19:05
الحمد لله بهده الأمطار الغزيرة، أمطار الخير، مزال لبلاد فيها الخير مشي غير المنكر والجرائم والأحداث اليومية....ربي أنعم علينا
3 - بوجيدي الجمعة 15 نونبر 2019 - 19:10
توحشنا المغرب الجميل، المغرب الطبيعي، براد أتاي بالشيبة وتكون بلدية، وخبز الزرع ولا الشعير مكرمل ومحمص، و الزبدة البلدية مع زيت العود...مغرب زمان
4 - إنما الصدقات الجمعة 15 نونبر 2019 - 19:34
اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، آللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، وتوفنا يارب وانت راض عنا ياأرحم الراحمين.
5 - ياسين الجمعة 15 نونبر 2019 - 19:45
الحمد والشكر لله... حبذا لو قمتم بجولة في مختلف الاحياء والساحات بدل التصوير من نفس المكان كل مرة. ربما تصورون من سطح ونوافذ مقر هسبريس.
احييكم اخواني فجريدتكم اول ما اطالع عندما افتح النت...
احييكم اخواني فجريدتكم اول ما اطالع عندما افتح النت...
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5