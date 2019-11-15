24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2807:5613:1716:0418:2819:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. إلغاء حفلات موسيقى "الرّاب" يعيد جدل الرقابة الفنية إلى الواجهة (5.00)

  2. قصة أسير سابق بتندوف (5.00)

  3. "أسمات" و"توراجا" و"مرسي" .. شعوب مجهولة في عصر العولمة (5.00)

  4. أسباب عضوية ونفسية وراء الإصابة بآلام الأطراف (5.00)

  5. الفساد والريع (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أمطار الخير تعم الرباط

أمطار الخير تعم الرباط

الجمعة 15 نونبر 2019 - 18:40

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مغربي الجمعة 15 نونبر 2019 - 19:03
اللهم لك الحمد و شكر بلا حدود يارب العالمين على امطار الخير و على كرمك و فضلك و النعاءمك التي لا تعد و لا تحصى علينا ..اللهم اسقينا الغيث و لا تجعلنا من القانطين يارب العالمين امين وحدك القادر على كل شيء يارب امين امين .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - الحمد لله الجمعة 15 نونبر 2019 - 19:05
الحمد لله بهده الأمطار الغزيرة، أمطار الخير، مزال لبلاد فيها الخير مشي غير المنكر والجرائم والأحداث اليومية....ربي أنعم علينا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - بوجيدي الجمعة 15 نونبر 2019 - 19:10
توحشنا المغرب الجميل، المغرب الطبيعي، براد أتاي بالشيبة وتكون بلدية، وخبز الزرع ولا الشعير مكرمل ومحمص، و الزبدة البلدية مع زيت العود...مغرب زمان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - إنما الصدقات الجمعة 15 نونبر 2019 - 19:34
اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، آللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، وتوفنا يارب وانت راض عنا ياأرحم الراحمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
5 - ياسين الجمعة 15 نونبر 2019 - 19:45
الحمد والشكر لله... حبذا لو قمتم بجولة في مختلف الاحياء والساحات بدل التصوير من نفس المكان كل مرة. ربما تصورون من سطح ونوافذ مقر هسبريس.
احييكم اخواني فجريدتكم اول ما اطالع عندما افتح النت...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.