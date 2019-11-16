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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | بنيس في بيت ياسين

بنيس في بيت ياسين

السبت 16 نونبر 2019 - 15:10

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1 - امحمد بوعناني السبت 16 نونبر 2019 - 16:45
برنامج هو بمثابة درس ادبي لانه رفيع جدا و الضيوف متألقين دوما ثم إننا نتعرف على امور ايجابية و هو بمثابة ابحار في عوالم بعيدة حاضرة و ماضية... شكرا على القيمين على هذا البرنامج الهادف ذي الذوق العالي و الحوار الراقي الاصيل...
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