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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | إحباط محاولة انتحار بالرباط

إحباط محاولة انتحار بالرباط

السبت 16 نونبر 2019 - 19:59

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عادل السبت 16 نونبر 2019 - 20:19
تحية للشرطة، أنتم حماة الوطن وعوائلكم وأعراضكم خطوط حمراء،...
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2 - سكفاندري السبت 16 نونبر 2019 - 20:19
ههه لقد كنت انتظر الشرطي أن يتواصل معه عن طريق الحوار وأن يقنعه بالعدول عن فكرة الانتحار أما سلم عليه شنق عليه(فهو ليس بمجرم) فسوف تزيد في المحنة النفسية لهاذا الرجل و سوف يعاود المحاولة لكن هاته المرة فوق لاقط هوائي للاتصالات. رجال الأمن في المغرب ليس لهم تكوين في العلم النفسي و كيفية التعامل بسلاسة مع هذه الحالات و ليس بوحشية.
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