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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الودغيري .. عالم فضاء مغربي

الودغيري .. عالم فضاء مغربي

الاثنين 18 نونبر 2019 - 11:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - rachid الاثنين 18 نونبر 2019 - 05:17
pourquoi vous avez dit des choses que vous saviez impossible.la vie existe sur la terre seulement,full stop
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-4
2 - ana الاثنين 18 نونبر 2019 - 11:06
تبارك الله عليك والله يكثر من أمثالك.
لحسن حظك هاجرت لامريكا لو بقيت في المغرب لكنت الآن متعاقدا في شيشاوة
بمجموعة مدارس إداوتسكوين.
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5
3 - محمد من طنجة الاثنين 18 نونبر 2019 - 11:18
we are proud of you si Oudghiri.
الله يوفقك
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2
4 - ملاحظ الاثنين 18 نونبر 2019 - 11:20
تحية للعالم الفد الدي فرض نفسه والمغرب والعرب فى النازا وتحية لاهله الدين توفقوا فى الوصول به الى مصاف العلم وكلامه المتواضع العربي المغربي الهادف للدفع بالعلم بين شباب المغرب وهو قدوة للجميع
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2
5 - Nord الاثنين 18 نونبر 2019 - 11:55
اريد شرح من الاخوة المعلقين والسؤال هو:

هذا الشخص المغربي وهو رئيس قسم دراسة الكواكب بوكالة الفضاء الامريكية ناسا, وسنجد في بلدنا اشخاص اخرين رئساء اقسام دراسات نهب المال العام.

فالسؤال هو كالتالي: ما الفرق بين المنصبين?

انشري هسبرس من فضلك الشجاعة
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1
6 - ان كنت ناسي افكرك الاثنين 18 نونبر 2019 - 12:22
كل الذين وصلوا الى مراتب علمية ورياضية كبيرة,خارج المغرب وتقلدوا مناصب في مؤسسات كبرى,فالفضل كله يعود الى تأطير وتشجيع من اهله الذين وفروا لهم البيئة المناسبة والامكانيات المالية للتعلم و بفضل مجهوداتهم الشخصية,ولا فضل لنظام التعليمي المغربي عليهم في شيء,ولولا انه ذهب الى اوربا وامريكا لما وجد في المغرب ربع ماهو فيه اليوم,
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4
7 - Salam الاثنين 18 نونبر 2019 - 13:15
كلامك هو الكبير السي الودغيري و لكن صعيب علي نتيق بالنازا مرة أخرى بعد الكذبة الاولى لي عملوا.
و انت الله يوفق.
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