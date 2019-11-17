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كُتّاب وآراء
ثلوج في إقليم بني ملال
الأحد 17 نونبر 2019 - 12:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - عابر سبيل الأحد 17 نونبر 2019 - 12:59
امطار وثلوج بجميع مدن المملكة اللهم اجعلها سنة خير ونماء على الشعب المغربي وعوض الفلاحين وزدهم خيرا يارب العالمين
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