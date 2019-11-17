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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ثلوج في إقليم بني ملال

ثلوج في إقليم بني ملال

الأحد 17 نونبر 2019 - 12:20

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1 - عابر سبيل الأحد 17 نونبر 2019 - 12:59
امطار وثلوج بجميع مدن المملكة اللهم اجعلها سنة خير ونماء على الشعب المغربي وعوض الفلاحين وزدهم خيرا يارب العالمين
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