24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
17/11/2019
الأيام القادمة
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:29
|07:58
|13:17
|16:03
|18:27
|19:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- توقيف دركيين بسبب السُّكر والكوكايين في الرباط
- إيران .. الاحتجاج ضد غلاء البنزين يسقط قتيلين
- ذكرى اتحاد القوات الشعبية
- هزة أرضية تُحدِثُ تشققات بمنازل طينية في ميدلت
- العثماني يرفض الرهانات الانتخابية المبكرة: الموت قد يخطفنا قبل 2021
كوريا الشمالية بعيون مغربية .. داخل البلد الأكثر انغلاقا في العالم (5.00)
الأزمة المالية توقف عمل السلالم الكهربائية و"تشد حزام" الأمم المتحدة (5.00)
مضيان: التجمّع يكرر تجربة "البام" الكارثية والفشل مصيره في 2021 (5.00)
- قافلة "100 يوم 100 مدينة" تصل القصر الكبير - (85)
- مضيان: التجمّع يكرر تجربة "البام" الكارثية والفشل مصيره في 2021 - (75)
- العثماني يرفض الرهانات الانتخابية المبكرة: الموت قد يخطفنا قبل 2021 - (58)
- هزات أرضية خفيفة بالعديد من المناطق في المملكة - (43)
- العثماني في السويهلة: الملك فوق رؤوسنا .. و"التماسيح نايْضِين لِينا" - (37)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الزلزال بعيون ساكنة ميدلت
الأحد 17 نونبر 2019 - 20:21