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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مبيت أسر في العراء بميدلت

مبيت أسر في العراء بميدلت

الاثنين 18 نونبر 2019 - 11:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - simo الاثنين 18 نونبر 2019 - 13:00
أين أنت يا العثماني واخنوش ولشكر وبنعبدلاه وووو.....
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2 - مواطن الاثنين 18 نونبر 2019 - 13:02
اللهم الطف باخواننا في ميدلت.
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3 - متتبع الاثنين 18 نونبر 2019 - 13:15
الكل يعرف البرد القارس بالمنطقة. أين تدخل الطوارئ من العمالة والجماعة المواطنين تشققت حيطانهم وباتوا في البرد في الهواء الطلق نساء رجال صبيان .المسؤولين في إجازة. حسبنا الله ونعم الوكيل. أين مشروع الحكومة للطوارئ حتى موت لموت .
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4 - abdo agadir الاثنين 18 نونبر 2019 - 13:20
أين هم المسؤولون المحلليين والإقليميين للتدخل لإيواء هده الساكنة التي تعاني من شدة البرد القارص وهم خارج بيوتهم المهذدة بالسقوط من جراء الهزة اﻷرضية التي ضربة المنطقة أين هي الإجراءات التي تقول الحكومة اتتخدها عند حدوث الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزﻻزل للوقوف بجانب المتضررين منها لكن لم نرى شيئا من ذالك حصل في ميدالت مع اﻷسف الشديد يقولون ما ﻻ يفعلون .
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