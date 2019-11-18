24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
18/11/2019
الأيام القادمة
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:30
|07:59
|13:18
|16:02
|18:26
|19:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- توقيف دركيين بسبب السُّكر والكوكايين في الرباط
- إيران .. الاحتجاج ضد غلاء البنزين يسقط قتيلين
- ذكرى اتحاد القوات الشعبية
- الداخلية الألمانية تسعى إلى نظام لجوء أوروبي جديد
- هزة أرضية تُحدِثُ تشققات بمنازل طينية في ميدلت
الودغيري: مخاطر أمام بعثات الفضاء .. والحياة خارج الأرض مُحتملة (5.00)
- مرشح رئاسي: مداخيل المغرب من "الحشيش" تُعادل بترول الجزائر - (143)
- قافلة "100 يوم 100 مدينة" تصل القصر الكبير - (93)
- أوجار يرد على مضيان: التراشق يسيء إلى صورة الأحزاب السياسية - (76)
- العثماني يرفض الرهانات الانتخابية المبكرة: الموت قد يخطفنا قبل 2021 - (62)
- زواج "الكونطرا" .. هكذا يتم التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مبيت أسر في العراء بميدلت
الاثنين 18 نونبر 2019 - 11:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - simo الاثنين 18 نونبر 2019 - 13:00
أين أنت يا العثماني واخنوش ولشكر وبنعبدلاه وووو.....
3 - متتبع الاثنين 18 نونبر 2019 - 13:15
الكل يعرف البرد القارس بالمنطقة. أين تدخل الطوارئ من العمالة والجماعة المواطنين تشققت حيطانهم وباتوا في البرد في الهواء الطلق نساء رجال صبيان .المسؤولين في إجازة. حسبنا الله ونعم الوكيل. أين مشروع الحكومة للطوارئ حتى موت لموت .
4 - abdo agadir الاثنين 18 نونبر 2019 - 13:20
أين هم المسؤولون المحلليين والإقليميين للتدخل لإيواء هده الساكنة التي تعاني من شدة البرد القارص وهم خارج بيوتهم المهذدة بالسقوط من جراء الهزة اﻷرضية التي ضربة المنطقة أين هي الإجراءات التي تقول الحكومة اتتخدها عند حدوث الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزﻻزل للوقوف بجانب المتضررين منها لكن لم نرى شيئا من ذالك حصل في ميدالت مع اﻷسف الشديد يقولون ما ﻻ يفعلون .
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4