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كُتّاب وآراء
قضية اغتصاب مسنة
الاثنين 18 نونبر 2019 - 09:07
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - mostafa الاثنين 18 نونبر 2019 - 14:38
حسبنا الله ونعم الوكيل ، اهي علامات الساعة الكبرى بدأت في الظهور ما هذه الوحوش البشرية اللهم انتقم من هذه النفوس المريضة وابعد شرهم عن كل انسان اين هي تلك الجمعيات الحقوقية التي تنادي بإبطال الاعدام هل تتعاطفون مع مرتكبي هذه الفواحش هل يستحقوا العيش على وجه الارض علما أن حكم الله معطل في المغرب كما باقي الدول الاسلامية ،لمثل هذه الجرائم هناك شيئ يسمى حد الحرابة
2 - قد تكون أمي أو أمك . الاثنين 18 نونبر 2019 - 15:05
يجب فتح تحقيق حقيقي في مزاعم هذه السيدة يجب مساعدتها ولو من الجانب الإنساني وإذا وقفت الأبحاث على صحة كلامها عار علينا إن لم يحاكم الجناة بالإعدام
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