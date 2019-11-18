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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | شغب يسبق الكأس الفضية

شغب يسبق الكأس الفضية

الاثنين 18 نونبر 2019 - 15:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عبدية الاثنين 18 نونبر 2019 - 16:13
عادي جدا.بعد ايام نشوفو واليديهم يبكيو على اولادهم تشدو بالغلط .ولدي درويش ولدي ميدي ش هاكدا .....
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10
2 - وجدي الاثنين 18 نونبر 2019 - 16:14
سبحان الله لماذا الازدحام والشعب. قلة الوعي.
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9
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