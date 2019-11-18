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كُتّاب وآراء
غضب جماهير حسنية أكادير
الاثنين 18 نونبر 2019 - 19:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
1 - dokalli الاثنين 18 نونبر 2019 - 20:27
بلعكس المبارة كانت احسن و الحكم مدار حتى خطاءء. اما مكان اللعب كان اختيار الصحيح حتى ناس وجدة استهلو اتفرجو
2 - سكرتي 12 ساعة 2000 درهم الاثنين 18 نونبر 2019 - 20:29
كنت نشجعهم بجوج بحكم اني امزيغي اريد الحسنية وبحكم اني ابن الحي المحمدي اريد الطاس وبكول روح رياضية الطاس فازت بالكاس بجدارة واستحقاق ولم يكن انحياز من التحكيم فقط من يقول هكدا يتكلم بالعاطفة وليس بواقعي
3 - أدهم الاثنين 18 نونبر 2019 - 20:30
اولا مبروك عليهم كأس . أما حكم قام بواجبه. نفرض فازت أكادير كنتم شكرتم الحكم
4 - المتتبع الاثنين 18 نونبر 2019 - 20:32
الحكم من الزاوية الاولي لم يتاكد من الخطا ولكن من اللقطة الامامية تبين جليا ان هناك عرقلة في المربع ووجبت ضربة الجزاء انه VAR
5 - امازيغ سوسي الاثنين 18 نونبر 2019 - 20:33
صراحة ضربة ااجزاء ليست بدلك الوضوح الواجب للاعلان عن ضربة جزاء . هدا طبعا لا يبرر الهزيمة لان الحسنية دخلت المقابلة بغرور كبير (عقلية الهاوي مهما بلغ المستوى الدي يلعب فيه ) وهو ما تجلى في اداء البركاوي . الشاوش . ليركي . اوبيلا . بوفتيني الدي تغير اداءهم مند المناداة عليهم الى المنتخب . ضربة جزاء غير واضحة ولكن استهتار الحسنية وغرورها واضح .
6 - عبدالقادر الجرسيفي الاثنين 18 نونبر 2019 - 20:41
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تعقيبا على تصريحات بعض الاخوان السوسيين فيما يخص المباراة،فهته الاخيرة جرت في اجواء عادية لا يشوبها اي شيء، الحكم كان في المستوى الجيد وملعب وجدة يعد من اجود والاوائل بالمغرب.
7 - DIESEL ROSSI الاثنين 18 نونبر 2019 - 20:42
لا تقل للمغني غني أفهمها كيف بغيت كيف ما تعرف صرفها داروها أولاد الحي المحمدي هنيئا لكم بهدا الفوز الثمين وهادي البداية
8 - رفيق الاثنين 18 نونبر 2019 - 20:45
ونعلو الشيطان،كون جات على الحكم كورا الاتحاد البيضاوي تظلم.
ولكن تقنية الفار كانت منصفة وديما TAS.
ولكن تقنية الفار كانت منصفة وديما TAS.
9 - وجدي محايد الاثنين 18 نونبر 2019 - 20:55
المباراة كانت جيدة والحكم أدارها بنزاهة. لاعبوا الحسنية أضاعوا عدة فرص سانحة ولاعبوا الإتحاد البيضاوي أبانوا عن استماتة قوية. أما بخصوص الملعب فعشبه طبيعي وجد ملائم لإجراء مثل هذه المباريات
10 - Ahmed الاثنين 18 نونبر 2019 - 21:06
اقول لمشجع لمعجبوش الملعب ان وجدة هي صاحبة الاقاب الالى
11 - yahya الاثنين 18 نونبر 2019 - 21:11
جمهور يعتمد على العاطفة ويفتقد للمنطق، يلوم الجامعة بسبب إختيار الحكم من عصبة الدار البيضاء كون المنافس من نفس العصبة وفي نفس الوقت ينتقد إختيار ملعب وجدة بدل ملعب الدار البيضاء !!بذريعة صغر ملعب وجدة رغم أن جانب كبير من المدرجات ظلت فارغة، أما بخصوص قرار الإعلان عن ضربة جزاء فقد إتخذ من طرف حكام الفيديو ولا دخل لحكم الساحة فيه وهو قرار صحيح وضربة الجزاء مشروعة كما أثبتت الإعادة، وسبب هزيمة الحسنية يعود بالدرجة الأولى لإنتصار الطاس أي لقوة وعزيمة وإصرار أبناء الحي المحمدي، ولإفتقاد عناصر الحسنية للفعالية المطلوبة في مثل هذه المقابلات.
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