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كُتّاب وآراء
ذكرى عيد استقلال المغرب
الاثنين 18 نونبر 2019 - 21:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - MOROCCO 1956-2019 الاثنين 18 نونبر 2019 - 21:38
ومازال ما عندنا حتى الصبيطارات في المستوى ولا تعليم جيد والبطالة على جهد والملايين ديال المغاربة مازال كيستعملو الحمير من اجل التنقل ومازال عندنا النساء كيهزو الرظاع ديالهم على ظهرهن والشعب كولشي باغي يهاجر وهنا عطيت ليكم فقط امثلة بسيطة اما اللائحة راها طويلة جدا جدا.
2 - zahi الاثنين 18 نونبر 2019 - 21:42
كم نتشوق لاستعمار جديد؟ نريده هاذه المرة ان يكون من الدول الإسكندنافية النرويج الدانمارك السويد فنلندا لعل وعسى ان يتطور هاذا الشعب المكلخ
3 - مختصر مفيد الاثنين 18 نونبر 2019 - 22:09
خرجنا من الجهاد اﻻصغر إلى الجهاد اﻻكبر .
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