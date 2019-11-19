24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
19/11/2019
الأيام القادمة
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:31
|08:00
|13:18
|16:02
|18:26
|19:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- الطريق إلى فلسطين
- صحة المغاربة .. هذه أكثر المواد "المغشوشة" في الأسواق بـ2019
- السلع الفاسدة المُهرّبة من معبر "الكركرات" تغرق الأسواق المغربية
- من حصة الاجتماعيات إلى العالم الآخر
- مخرجة يهودية تتصدى لمعاناة مسلمي أمريكا عبر فيلم وثائقي جديد
بعد نيل لقب "الكأس" .. الاحتفالات تغمر الحي المحمدي بإنجاز "الطاس" (5.00)
روسيا تعرض على المغرب أنظمة مواجهة خطر "طائرات الدْرون" (4.67)
- الرباح يشْكو عرقلة مفسدين وظالمين لـ"الإصلاحات الكبرى" بالمملكة - (102)
- تقنية "الفار" تمنح فريق "الطاس" أول لقب في تاريخ "كأس العرش" - (84)
- البُوليساريو تتهم "المينورسو" بعدم الحياد وتُهدد بإشعال الصحراء - (68)
- أوجار: "الإنجازات لم تصل جميع المواطنين المغاربة" - (56)
- مرشح للرئاسيات الجزائرية: علاقة الشعب بالجيش "أكثر من روحية" - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اليوم العالمي للرجل
الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 15:25