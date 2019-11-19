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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغاربة ودورات المياه

مغاربة ودورات المياه

الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 18:45

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Mhand الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 21:19
! chez nous au maroc c'est dégueulasse dans tous les secteurs, il faut des gens à la hauteur pour pour amenager tout ça
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2 - tarik الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 21:28
المغرب كامل متخلف الرباط عاصمة الرباط كاين 1 او 2 فمدينة علي قدها فباب الحد اما المدن الاخري الله اعلم
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3 - مصطفى البهلول صاحب روئية الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 21:30
ضحكني لي قال ليك كولشي موجود فيناهو كون كان ناس مغديش انعسو على حائط
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4 - hamid الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 21:32
مع الأسف مدينة الرباط كونها عاصمة المملكة مما يستوجب زيارتها من طرف المغاربة لقضاء حاجياتهم الإدارية لذا لزم على مسؤوليها التفكير في. إنشاء مراحيض عمومية أما المدن الأخرى فحدث ولاحرج
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