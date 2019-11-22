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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | اختناق مروري بالرباط

اختناق مروري بالرباط

الجمعة 22 نونبر 2019 - 12:50

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Omar الجمعة 22 نونبر 2019 - 13:19
مدار مدخل مدينة العرفان اصبح يعرف اختناقات متكررة بعد توسيع الشوارع المتجهة نحوه.
هذا المدار بالضبط يلزمه نفق للحد من هذه الاختناقات المرورية.
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0
2 - سكفاندري الجمعة 22 نونبر 2019 - 13:24
السؤال المطروح اين هي شرطة المرور؟ يجب محاسبة المسؤولين عن هاته الفوضى ؟ إنها عاصمة الانوار يا سادة. Quand le chat n'est pas là les souris dansent
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-4
3 - moussa الجمعة 22 نونبر 2019 - 13:24
Avec le même nombre de véhicules dans une ville européenne il n aurait pas de bouchon et pour cause !
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