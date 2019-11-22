24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
22/11/2019
الأيام القادمة
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:33
|08:03
|13:18
|16:01
|18:25
|19:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- بحث وطني يسجل ضعف استفادة مقاولات المغرب من "التبادل الحر"
- مقاولات المملكة تشكو المراجعات الضريبيّة والاحتكار وغياب الشفافية
- أغاني "الراب" بالمغرب .. الاحتجاج الاجتماعي والاحتواء السياسي
- من ماليوتينام إلى القنيطرة
- "شيوخ التعليم" بين "التأييد" و"التنديد"
كأس محمد السادس .. "ديربي" الوداد والرجاء على صفيح ساخن (5.00)
حقوقيون ومسؤولون يستعرضون التجربة المغربية في الحكامة الأمنية (5.00)
"أونسا" تُحسس محلات البيع بالجملة بسلامة تسويق منتجات غذائية (5.00)
- عبيابة يتوعد: "الإساءة لا تتقادم".. وقريبا ضبط النشر على "فيسبوك" - (55)
- هذه تفاصيل الخطة الحكومية "الموءودة" لتسقيف أسعار المحروقات - (48)
- متهمة رئيسية تكشف دوافع بحث إسرائيليين عن الجنسية المغربية - (41)
- مهندس برج "محمد السادس" يوصي المعماريين بالعودة إلى الجمال - (38)
- فارس يوصي القضاة بالحفاظ على "نظافة البذلة" من "وسخ النصابين" - (36)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اختناق مروري بالرباط
الجمعة 22 نونبر 2019 - 12:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - Omar الجمعة 22 نونبر 2019 - 13:19
مدار مدخل مدينة العرفان اصبح يعرف اختناقات متكررة بعد توسيع الشوارع المتجهة نحوه.
هذا المدار بالضبط يلزمه نفق للحد من هذه الاختناقات المرورية.
هذا المدار بالضبط يلزمه نفق للحد من هذه الاختناقات المرورية.
2 - سكفاندري الجمعة 22 نونبر 2019 - 13:24
السؤال المطروح اين هي شرطة المرور؟ يجب محاسبة المسؤولين عن هاته الفوضى ؟ إنها عاصمة الانوار يا سادة. Quand le chat n'est pas là les souris dansent
3 - moussa الجمعة 22 نونبر 2019 - 13:24
Avec le même nombre de véhicules dans une ville européenne il n aurait pas de bouchon et pour cause !
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3