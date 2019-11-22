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كُتّاب وآراء
هجرة شباب الريف
الجمعة 22 نونبر 2019 - 16:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - الهام الصويري الجمعة 22 نونبر 2019 - 17:20
الهدرة لعبت دورا كبيرا في امتصاص ازمات المغرب بحيث كانت المتنفس الوحيد للازمات السياسية الاقتصادية -ليبيا امتصت 500 الف- ايطاليا 1.5 مليون- اسبانيا 1.6 مليون- دول الخليج- من قبل دول غرب اوربا الغنية ثم امريكا و اليوم المغاربة يهاجرون الى اية بقعة في الارض طلبا للعيش الكريم المفقود في بلدهم - السبب الاصلي هو انعدام سياسة وطنية حقيقية و انفصام الفاعل السياسي/الاقتصادي عن الواقع المغربي و ارتباطه بجهات بعيدة عن هموم الشعب و المواطنين و تبذير اموال المغاربة في الامور الثانوية الغير ضرورية...و هذه حالة معروفة في التاريخ القديم و الحديث...الجميع يعرف الاسباب الحقيقية للواقع المغربي...و الله اعلم كما يقال حتى لا نظلم احدا في احكامنا...لكن الواقع المعيش اليومي الذي نحياه هو من يفرض علينا تلك الاحكام اي اننا نلاحظ امور غير عقلانية و غير سليمة و غير وطنية و من هنا الاحساس بان الدولة او جهاز الدولة هو معاكس لرغبات المواطنين بدل العكس...كيف الحل؟ الديموقراطية التي تعني مراقبة الشعب للفاعل السياسي الاقتصادي..على اي لا نعرف اين يتجه المغرب...
2 - سلام الجمعة 22 نونبر 2019 - 17:27
تحية خالصة لإخواننا بالريف على صراحتهم. نعم الشباب المغربي يعاني من الحكرة والتهميش والفقر والفساد السياسي الذي يعيشه المغرب منذ الاستقلال والدليل هو هجرة الملايين من المغاربة إلى أوروبا بحتا عن لقمة العيش الكريم والله المستعان
3 - مواطن متمرد الجمعة 22 نونبر 2019 - 17:42
الامم المتحدة تصنف المغرب كاول منتج ومصدر عالمي للمخدرات . التجارة التي تذر على اصحابها مبالغ تفوق بكثير اغلب القطاعات التجارية ونحن نعلم اين تزرع ومن يحتكر تجارتها ونعرف الجهة التي ينتمي اليها اكبر الاباطرة . لو استغلت مداخيل المخدرات في الشمال المغربي مسقط راس هؤلاء الاباطرة عوض هولندا وجنوب اسبانيا لاصبح المغاربة يهاجرون الى الريف للبحث عن العمل .
للمعلومة فقط فالحي الصناعي لعين السبع بالدار البيضاء غالبية عماله من مدن مختلفة من المغرب المهم هو البحث عن لقمة العيش وليس المكوث في المقهى بمسقط الراس و التشكي من البطالة .
للمعلومة فقط فالحي الصناعي لعين السبع بالدار البيضاء غالبية عماله من مدن مختلفة من المغرب المهم هو البحث عن لقمة العيش وليس المكوث في المقهى بمسقط الراس و التشكي من البطالة .
4 - امير الجمعة 22 نونبر 2019 - 17:59
الهجره بدون مستوى دراسي محترم وتكوين مهني معين إسمه الهجره العشوائية الغير المسؤوله.
وفي كل حال تفضلو فالاسبان عموما هم في انتظاركم على سواحل الميريا وما جاورها وبين ايديهم طوابق من التمور وكؤوس من الحليب.
وفي كل حال تفضلو فالاسبان عموما هم في انتظاركم على سواحل الميريا وما جاورها وبين ايديهم طوابق من التمور وكؤوس من الحليب.
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