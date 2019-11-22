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كُتّاب وآراء
مركز صيانة البراق
الجمعة 22 نونبر 2019 - 15:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - رشيدة الخلفي الجمعة 22 نونبر 2019 - 16:35
يقول المثل المغربي : "من لحيتو لقم ليه" - اشتري القطار بالقروض الطويلة الامد و خصص له منا من يقوم بالصيانة و تركيب قطع الغيار مدة 99 عام... في دول مجاورة لنا نجد ان كل المدن تقريبا فيها ترامواي dans chaque ville il y a un tramway و قطارات تربط بين المدن لنقل السكان...علاش في المغرب لا توجد قطارات حضرية des tram ou des RER ou des trains régionaux ou intervilles لنقل المواطنين؟ علاش؟ مدن طنجة تطوان الشاون اصيلا العرائش الحسيمة وجدة فاس مكناس تاونات خنيقرة خريبكة بني ملال سطات قلعة السراغنة مراكش وارزازات الصويرة اسفي الجديدة المحمدية اكادير طانطان الراشيدية كلميم العيون الداخلة اسمارة فكيك الناضور الخ الخ...كل هذه المدن ينبغي ان يكون فيها على الاقل ترامواي او قطار لنقل الساكنة...عوض بناء ابراج زجاجية و مولات و سوبيرماركات تبيع السلع الاجنبية بما فيه اليوم الخبز و باللغة الاجنبية ليس للاجانب بل فقط للمغاربة...حتى المخبزات اليوم هي علامات اجنبية بالاجنبية؟ الخبز؟ واش لمغاربة لا يعجنون الخبز اي ابسط الاشياء؟العجب العجاب و اينما وضعنا رجلنا نجد الحفر الاوساخ الفراشة السيرورات الطلابة الخ
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