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كُتّاب وآراء
مغاربة وآفة البطالة
السبت 23 نونبر 2019 - 00:34
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - حميدة لمزغوب السبت 23 نونبر 2019 - 01:04
المستجوبون من العاصمة فما حال المدن و القرى و المداشر و الدواوير. في الرباط يقولون لا شغل لا عمل لا شيئ سوى البطالة، فما انتم فاعلون يا مسؤولون؟ جحافل من الشباب بالالاف في الكليات مفتوحة ينتظرهم غول البطالة و قلة اليد و العوز. طبعا الملك ألح على الانخراط المبكر في سوق الشغل و التكوين العملي الحرفي العلمي الذي يمكن الشباب من البحث عن شغل داخليا و خارجيا..ينبغي القطع مع الريع و توزيع الوظائف بل تخصيص مرتبات بسيطة للشباب العاطل و المتعلم لكي يتحرك من اجل البحث عن العمل في الواقع و ليس في الماسترات و الدكتورات الفارغة..او التكوين الجامعي القصير bac +2 bac+3 و الانخراط في الحياة العملية و المعاشة و اكتساب الخبرات المتعددة بدل انتظار مبارة يتهافت عليها 1/4 مليون متباري..المهنة و الحرفة دوما تفيد الشخص..اعرف مدينة صغيرة فيها 24 الف طالب في كلية الاداب؟ من اجل دراسة الشعر و الحب و الهوى و الخيال و المتعة النصية و اللذة الفنية و الاستيتيكية الجمالية.هل هذا تكوين؟ طبعا يفيد في الثقافة العامة لكن ليس في البحث عن الشغل و ربح المال و الصنائع التأقلم مع الواقع و تنمية الذكاء الجمعي. النظر الى آسيا.
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