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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | النصب على مهاجرة مغربية

النصب على مهاجرة مغربية

السبت 23 نونبر 2019 - 14:10

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - المغرب النافع السبت 23 نونبر 2019 - 14:43
واش شي نهار أسمعت المغرب فيه شي حاجة فابور تشري دار واجدة أمكمولة اغشوك عاد هادي مزالة فالخيال الله أفرج اعليكم أهاد الشي كيمس سمعة المغرب والمغاربة
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7
2 - احمد السبت 23 نونبر 2019 - 14:54
حرام حرام كفى. لقد اصبحنا نحتل الدرجة الأولى عالميا في الاحتيال وانعدام الامانة
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10
3 - حقيقة السبت 23 نونبر 2019 - 14:55
لا أفهم لم كلمة مهاجرة والنصب يتعرض له جميع المغاربة ولاد البلاد. والله أصبحت أرى أن المهاجرين لهم تسهيلات أكثر من ولاد البلاد. كمثال عندما هممت ببيع شقتي رفضت وكالة بنكية إقراض مغربي وغرضت نسبة كبيرة في حين أقرضت مهاجرة مغربية بكندا بنسبة فائدة جيدة معللة إنه هناك تيسير عليهم أكثر من ولاد البلاد
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4
4 - dokalli السبت 23 نونبر 2019 - 14:56
لي كيشري شقق باقي في الانجاز اوجد لراسو مرض الاعصاب. نصيحة شرو ارض وبنوها راه شقق فيهم غير شقيقة راس
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10
5 - للاسف السبت 23 نونبر 2019 - 15:02
مع كل مانراه و نسمعه على المغرب من النصب و قلة الأمن و شبه إنعدام دور القانون، الا ان البعض لا يتعض و يضل حب الطوب او بالأحرى "وجع التراب " يسري في دم الناس.
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1
6 - izem السبت 23 نونبر 2019 - 15:09
أضيف رأيي لصاحب التعليق اﻷول ولو اشتريت الشقة جاهزة ﻻبد أن تكشف عدة عيوب وغش إما في جودة المواد المستعملة في البناء أو الترصيص أو....ناهيك عن التصاميم فحدث وﻻ حرج .الله إرد بنا.
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