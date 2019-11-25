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كُتّاب وآراء
نقاش في السياسة مع بوانو
الاثنين 25 نونبر 2019 - 14:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
1 - العلوي الأحد 24 نونبر 2019 - 21:53
العدالة و التنمية للأسف مصدقاتش.. تعطاتها الفرصة
3 - %%%% الأحد 24 نونبر 2019 - 22:02
le pjd a du renoncer a son ideal polique pour son ideal financier .en clair il a vendu son ame au diable en cédant au lobby deja existant . sous pretexte que les intérêts du pays doivent etre preserver vous avez mis la main au sac comme les autres .ceci etait comme un combat perdu d avance et comm meme vous avez continuer . les pays la ou il y a la démocratie les partis demisionnent se dissoudes les elections qui se refont les coilissions qui changes bref on respecte le vote du peuple et exemple a la puis le brexite la grande Bretagne est en peril acause d un vote et qui engage toute l europe et personne n a pu contourner la voix du peuple .alors arreter de nous baratiner .vous etes des pontains des marionnettes et rien d autre . nb tout le maroc le sait .alors sortez la tete du sable.
4 - وصال الأحد 24 نونبر 2019 - 22:04
العدالة و التنمية لا تستحق ان اصوت عليها في 2021
5 - ismail الأحد 24 نونبر 2019 - 22:29
خاص نحاسبو الحكومة لانها هي من أخرج المحروقات من صندوق المقاصة وتركت المستهلك يتصارع مع الاسعار الدولية
6 - سي علي الأحد 24 نونبر 2019 - 22:30
للأسف الشديد يبقى مشكل المحروقات من بين السياسة الفاشلة التي نهجها بنكيران
7 - زوهير الأحد 24 نونبر 2019 - 22:30
الي حرر المحروقات هو المسؤول عن ارتفاع الاسعار فبالتالي المسؤولية تقع على حزب العدالة والتنمية وبن كيران هو لكان كيدافع على التحرير .
8 - رولي الأحد 24 نونبر 2019 - 22:30
الشعبوية والتجارة في الدين بالعواطف. اخطر شيء هو ان لاتفعل شيئاً لكي تغير الواقع وتبكي لأنك تريد السلطة الى الأبد، ذلك هو بن كيران سبب كل المصائب التي طالتنا
9 - سولينان الأحد 24 نونبر 2019 - 22:31
شكون حرر الأسعار ورفع الدعم ماشي بن كيران ؟؟؟؟؟؟..
10 - زوبيدة الأحد 24 نونبر 2019 - 22:32
مساهمة الحكومة السابقة في هذا الوطن لا ينكرها الا جاحد.. و هذا ما يجب على المواطن المغربي معرفته
تعليق غير لائق
-15
11 - محمد امين الأحد 24 نونبر 2019 - 22:32
مشكلة المحروقات انتم السبب فيها حيث منذ ان رفع بنكيران الدعم على المحروقات من صندوق المقاصة و هذا يعاني و يعازي معه الشعب المغربي بسبب ارتفاع اسعاره
12 - بكماني الأحد 24 نونبر 2019 - 22:33
هناك جانب مهم من المسؤولية تتحملها الحكومة التي تقودها العدالة و التنمية و التي ترك المواطن يواجه تقلبات سوق المحروقات
13 - وديع الأحد 24 نونبر 2019 - 22:33
المغاربة يعرفون جيدا ان الشركات خلقت لتحقق الربح و الحفاظ على نتائج ايجابية في معاملاتها و بالتالي فالجانب الاجتماعي و تحقيق التوازنات من شأن الحكومة الصامتة.
14 - Medo الأحد 24 نونبر 2019 - 22:33
البواجدة لا يعرفون حتى أبجديات السياسة والقانون واش نتوما كبرتو فغابة ولا فين ..؟؟؟
15 - اسماعيل الأحد 24 نونبر 2019 - 22:34
المغاربة يعرفون جيدا ان الشركات خلقت لتحقق الربح و الحفاظ على نتائج ايجابية في معاملاتها و بالتالي فالجانب الاجتماعي و تحقيق التوازنات من شأن الحكومة الصامتة.
16 - koukabi الأحد 24 نونبر 2019 - 22:35
تحرير الاسعار كان سياسة متبعة منذ سنة 2016، و منذ ذلك الوقت و المغاربة يستشعرون الارتفاعات المتكررة لاسعار المحروقات
17 - سامي الأحد 24 نونبر 2019 - 22:43
العدالة و التنمية مازالت تلفظ أنفاسها الأخيرة.. 2021 ماشي ديالكم وخا تبغيوه
18 - وافضي الأحد 24 نونبر 2019 - 22:46
العدالة و التنمية دخلو المغاربة بإسم الدين و دابا قضاو الغرض ولاو تيهضرو على المال
19 - حي الدين الأحد 24 نونبر 2019 - 23:01
الجماعات الاسلامية تمتلك فقط النقاش بصوت مرتفع ، لا فكر ولا سياسة ولا برامج ، ولا ثقافة و لا .......................
20 - م المصطفى الأحد 24 نونبر 2019 - 23:45
اول مرة استمع فيها لحوار عبد الله بونو، ومن خلال ذلك استنتجت ما يلي:
- عبد الله بونو ردد إسم عبد الإله بنكيران عدة مرات، ولم يذكره إلا بخير.
- انتقد بشدة حزبا آخر مدعيًا انه قام بحملة انتخابية سابقة لأوانها وصرف أموالًا طائلة.
- اول مرة في التاريخ تضم الحكومة عددا معتدلا من الوزراء ، ويحسب هذا لحزبهم الحاكم ، ناسيا ان عددا من وجوه حزبه عادت للحكومة بعد ان " ضامت " عدة مرات.
إذا كان الحزب الذي تحدث عنه عبد الله بونو منتقدًا تبذيره لأموال طائلة، فإن حزب العدالة والتنمية يعتمد على منهاجية على شاكلة زاوية , من دخلها لا يمكنه الخروج منها. إضافة إلى زلات متتالية لبعض الوجوه في هذا الحزب.
إلا ان هذا لا يمنع من ان حزب العدالة والتنمية لا يضع في المقدمة إلا من له شجاعة ادبية ويتقن فن التواصل.
إذا كان عبد الإله بنكيران قد خلق صلحا بين المواطن والسياسة بفضل نكهته الفكاهية رغم كل ما تعرض له من انتقادات، فإن العثماني يعد الرجل الهاديء الذي خلق مناخًا طيبًا بين الحكومة وأعلا سلطة في البلاد...
- عبد الله بونو ردد إسم عبد الإله بنكيران عدة مرات، ولم يذكره إلا بخير.
- انتقد بشدة حزبا آخر مدعيًا انه قام بحملة انتخابية سابقة لأوانها وصرف أموالًا طائلة.
- اول مرة في التاريخ تضم الحكومة عددا معتدلا من الوزراء ، ويحسب هذا لحزبهم الحاكم ، ناسيا ان عددا من وجوه حزبه عادت للحكومة بعد ان " ضامت " عدة مرات.
إذا كان الحزب الذي تحدث عنه عبد الله بونو منتقدًا تبذيره لأموال طائلة، فإن حزب العدالة والتنمية يعتمد على منهاجية على شاكلة زاوية , من دخلها لا يمكنه الخروج منها. إضافة إلى زلات متتالية لبعض الوجوه في هذا الحزب.
إلا ان هذا لا يمنع من ان حزب العدالة والتنمية لا يضع في المقدمة إلا من له شجاعة ادبية ويتقن فن التواصل.
إذا كان عبد الإله بنكيران قد خلق صلحا بين المواطن والسياسة بفضل نكهته الفكاهية رغم كل ما تعرض له من انتقادات، فإن العثماني يعد الرجل الهاديء الذي خلق مناخًا طيبًا بين الحكومة وأعلا سلطة في البلاد...
21 - مكناسي الاثنين 25 نونبر 2019 - 12:33
هاذ الإنسان خاصو يبعّد من تسيير شؤون مدينة مكناس هو و أعضاء المكتب ديالو.... راهوم بهدلو هاذ المدينة العريقة وخرجو عليها.... هاذ المدينة خاصها ولادها اللي عارفين بحقها... اللهم إن هذا منكر...
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