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كُتّاب وآراء
شغب بعد نهاية الديربي
الأحد 24 نونبر 2019 - 00:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
2 - معركة في كرة القدم الأحد 24 نونبر 2019 - 01:05
مقابلة في كرة القدم تتحول الى ساحة حرب.لااسكن في الدار البيضاء ولكن محب للوداد والرجاء .اما بخصوص ماشهدناه بعد نهاية المباراة فلاعلاقة له بالرياضة.ولكن يجب عدم المبالغة في الفرحة وستفزاز الطرف الآخر.
3 - ريم الأحد 24 نونبر 2019 - 01:10
اجمل مباراة رأيتها في حياتي أفسدها هؤلاء ، لماذا هذا الشغب مادامت الفرجة والمتعة كانت موجودة بشهادة الكل ؟
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