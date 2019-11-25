24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3608:0613:1916:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. تقرير يرصد ارتفاع "التبعية الغذائية" وتحسن القوة العسكرية للمملكة (5.00)

  2. الصين: أمريكا أكبر مصدر لعدم الاستقرار في العالم (5.00)

  3. المدارس الإنجليزية تتكاثر بالمغرب.. و"لغة شكسبير" تغري التلاميذ (5.00)

  4. شركات وهمية تساهم في زيادة ثروات أقارب بشار الأسد في إسبانيا (5.00)

  5. السلامي يفتخر بلاعبي الرجاء .. و"الريمونتادا" تصدم مدرب الوداد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مشاهد من ديربي الشرق

مشاهد من ديربي الشرق

الأحد 24 نونبر 2019 - 22:55

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - كريمو الاثنين 25 نونبر 2019 - 00:09
مقابلة في المستوى جمهور عريق المولودية لعبت الكرة وبركان انتصرت هنيئا للفريقين ومزيد من التئلق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.